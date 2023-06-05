05 июня 2023

Курганские силовики в спецрейде на границе задержали десятки нарушителей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Акция, приуроченная ко дню солидарности борьбы с терроризмом. Курган, часы, наушники, пограничник, связь, рация, погранец
В Курганской области на границе прошла операция силовиков Фото:

Сотрудники погрануправления по Курганской и Тюменской областям вместе с силовыми структурами региона провели специальный рейд в приграничных районах и задержали за нарушения 19 человек. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления.

«Во взаимодействии с сотрудниками органов внутренних дел, представителями органов местного самоуправления на приграничной территории <…> проведены рейды по контролю за соблюдением пограничного и миграционного законодательства <…> В период ОПМ задержано 19 граждан за нарушение режима границы и пограничного режима, нарушители привлечены к административной ответственности», — рассказали подробную информацию в управлении. Мероприятие под названием «Южный рубеж» проходило в течение 10 дней.

В рейдах принимали участие сотрудники полиции, Росгвардии. Также в мероприятиях участвовали таможенники, сотрудники Россельхознадзора и Роспотребнадзора. Силовики и прочие ведомства усиливали меры по соблюдению существующих режимов на границе.

Прежде всего, пограничники отрабатывали противодействие преступным группам, которые пытаются проникнуть на территорию РФ. Так, была задержана группа из троих иностранцев, которых выслали из России. Было возбуждено два уголовных дела по фактам незаконного пересечения границы.

Ранее URA.RU сообщало, что в Макушинском округе (Курганская область) пограничники задержали двух иностранцев. Жители Казахстана незаконно перешли границу в поисках заблудившихся животных.

Пограничники задержали десятки нарушителей в ходе спецоперации с другими силовиками
Пограничники задержали десятки нарушителей в ходе спецоперации с другими силовиками
Группу из трех иностранцев задержали на границе с Казахстаном и выдворили из страны
Группу из трех иностранцев задержали на границе с Казахстаном и выдворили из страны
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Сотрудники погрануправления по Курганской и Тюменской областям вместе с силовыми структурами региона провели специальный рейд в приграничных районах и задержали за нарушения 19 человек. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления. «Во взаимодействии с сотрудниками органов внутренних дел, представителями органов местного самоуправления на приграничной территории <…> проведены рейды по контролю за соблюдением пограничного и миграционного законодательства <…> В период ОПМ задержано 19 граждан за нарушение режима границы и пограничного режима, нарушители привлечены к административной ответственности», — рассказали подробную информацию в управлении. Мероприятие под названием «Южный рубеж» проходило в течение 10 дней. В рейдах принимали участие сотрудники полиции, Росгвардии. Также в мероприятиях участвовали таможенники, сотрудники Россельхознадзора и Роспотребнадзора. Силовики и прочие ведомства усиливали меры по соблюдению существующих режимов на границе. Прежде всего, пограничники отрабатывали противодействие преступным группам, которые пытаются проникнуть на территорию РФ. Так, была задержана группа из троих иностранцев, которых выслали из России. Было возбуждено два уголовных дела по фактам незаконного пересечения границы. Ранее URA.RU сообщало, что в Макушинском округе (Курганская область) пограничники задержали двух иностранцев. Жители Казахстана незаконно перешли границу в поисках заблудившихся животных.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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