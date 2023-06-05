05 июня 2023

Пермяки стали чаще в 2,5 раза кататься на самокатах

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды города. Пермь, виды перми, прокат самокатов, человек на самокате, электросамокаты
Пермяки за весну проехали на самокатах 4,5 млн км Фото:

Количество пользователей сервисов аренды электросамокатов в Перми за прошедший сезон выросло в 2,5 раза. Пермяки также чаще стали добираться до дома работы и ТЦ на самокатах.

«В прошлом сезоне количество пользователей сервиса аренды электросамокатов выросло в 2,5 раза», — сообщает Business Class со ссылкой на пресс-службу сервиса Woosh. Отмечается, что пермяки чаще стали использовать электросамокаты в транспортных целях, чем в развлекательных.

За весну пермяки проехали более 4,5 млн км на самокатах сервиса. Самыми популярными дорогами у самокатчиков были улица Революции, Шоссе Космонавтов и Комсомольский проспект. Ранее URA.RU рассказывало, что более половины пермяков в опросе указали, что необходимо вводить ограничения для водителей электросамокатов. Чаще всего жители города предлагали ограничить скорость на всех самокатах и запретить ездить несовершеннолетним.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Количество пользователей сервисов аренды электросамокатов в Перми за прошедший сезон выросло в 2,5 раза. Пермяки также чаще стали добираться до дома работы и ТЦ на самокатах. «В прошлом сезоне количество пользователей сервиса аренды электросамокатов выросло в 2,5 раза», — сообщает Business Class со ссылкой на пресс-службу сервиса Woosh. Отмечается, что пермяки чаще стали использовать электросамокаты в транспортных целях, чем в развлекательных. За весну пермяки проехали более 4,5 млн км на самокатах сервиса. Самыми популярными дорогами у самокатчиков были улица Революции, Шоссе Космонавтов и Комсомольский проспект. Ранее URA.RU рассказывало, что более половины пермяков в опросе указали, что необходимо вводить ограничения для водителей электросамокатов. Чаще всего жители города предлагали ограничить скорость на всех самокатах и запретить ездить несовершеннолетним.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...