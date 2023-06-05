Пермяки стали чаще в 2,5 раза кататься на самокатах

06 июня 2023 в 12:21 Размер текста - 17 +

Пермяки за весну проехали на самокатах 4,5 млн км Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Количество пользователей сервисов аренды электросамокатов в Перми за прошедший сезон выросло в 2,5 раза. Пермяки также чаще стали добираться до дома работы и ТЦ на самокатах. «В прошлом сезоне количество пользователей сервиса аренды электросамокатов выросло в 2,5 раза», — сообщает Business Class со ссылкой на пресс-службу сервиса Woosh. Отмечается, что пермяки чаще стали использовать электросамокаты в транспортных целях, чем в развлекательных. За весну пермяки проехали более 4,5 млн км на самокатах сервиса. Самыми популярными дорогами у самокатчиков были улица Революции, Шоссе Космонавтов и Комсомольский проспект. Ранее URA.RU рассказывало, что более половины пермяков в опросе указали, что необходимо вводить ограничения для водителей электросамокатов. Чаще всего жители города предлагали ограничить скорость на всех самокатах и запретить ездить несовершеннолетним.

Количество пользователей сервисов аренды электросамокатов в Перми за прошедший сезон выросло в 2,5 раза. Пермяки также чаще стали добираться до дома работы и ТЦ на самокатах. «В прошлом сезоне количество пользователей сервиса аренды электросамокатов выросло в 2,5 раза», — сообщает Business Class со ссылкой на пресс-службу сервиса Woosh. Отмечается, что пермяки чаще стали использовать электросамокаты в транспортных целях, чем в развлекательных. За весну пермяки проехали более 4,5 млн км на самокатах сервиса. Самыми популярными дорогами у самокатчиков были улица Революции, Шоссе Космонавтов и Комсомольский проспект. Ранее URA.RU рассказывало, что более половины пермяков в опросе указали, что необходимо вводить ограничения для водителей электросамокатов. Чаще всего жители города предлагали ограничить скорость на всех самокатах и запретить ездить несовершеннолетним.