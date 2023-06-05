05 июня 2023

Мэрию Кургана заставили выплатить сотни тысяч водителю за поврежденную машину

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Мэрия Кургана выплатила ущерб горожанке за поврежденную машину Фото:

Администрация Кургана возместила 250 тысяч рублей ущерба жительнице города за повреждение автомобиля. Информацию сообщили в прокуратуре Курганской области.

«На основании судебного решения в пользу заявительницы с администрации г. Кургана взысканы денежные средства в размере 250 тысяч рублей в счет возмещения в результате ДТП», — рассказали в ведомстве. Женщина наехала на открытый люк, после чего администрацию обязали выплатить ущерб.

Мэрия на протяжении трех месяцев не платила компенсацию. После обращения прокуратуры к главе города, деньги поступили на счет водителя.

Ранее URA.RU сообщало, что дочь курганского депутата собиралась судиться с управляющей компанией из-за падения льда на автомобиль. Женщина намеревалась взыскать за повреждения авто 100 тысяч рублей.

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Администрация Кургана возместила 250 тысяч рублей ущерба жительнице города за повреждение автомобиля. Информацию сообщили в прокуратуре Курганской области. «На основании судебного решения в пользу заявительницы с администрации г. Кургана взысканы денежные средства в размере 250 тысяч рублей в счет возмещения в результате ДТП», — рассказали в ведомстве. Женщина наехала на открытый люк, после чего администрацию обязали выплатить ущерб. Мэрия на протяжении трех месяцев не платила компенсацию. После обращения прокуратуры к главе города, деньги поступили на счет водителя. Ранее URA.RU сообщало, что дочь курганского депутата собиралась судиться с управляющей компанией из-за падения льда на автомобиль. Женщина намеревалась взыскать за повреждения авто 100 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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