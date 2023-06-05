Мэрию Кургана заставили выплатить сотни тысяч водителю за поврежденную машину

Администрация Кургана возместила 250 тысяч рублей ущерба жительнице города за повреждение автомобиля. Информацию сообщили в прокуратуре Курганской области.
«На основании судебного решения в пользу заявительницы с администрации г. Кургана взысканы денежные средства в размере 250 тысяч рублей в счет возмещения в результате ДТП», — рассказали в ведомстве. Женщина наехала на открытый люк, после чего администрацию обязали выплатить ущерб.
Мэрия на протяжении трех месяцев не платила компенсацию. После обращения прокуратуры к главе города, деньги поступили на счет водителя.
Ранее URA.RU сообщало, что дочь курганского депутата собиралась судиться с управляющей компанией из-за падения льда на автомобиль. Женщина намеревалась взыскать за повреждения авто 100 тысяч рублей.
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