Мэрию Кургана заставили выплатить сотни тысяч водителю за поврежденную машину

Мэрия Кургана выплатила ущерб горожанке за поврежденную машину Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Администрация Кургана возместила 250 тысяч рублей ущерба жительнице города за повреждение автомобиля. Информацию сообщили в прокуратуре Курганской области.

«На основании судебного решения в пользу заявительницы с администрации г. Кургана взысканы денежные средства в размере 250 тысяч рублей в счет возмещения в результате ДТП», — рассказали в ведомстве. Женщина наехала на открытый люк, после чего администрацию обязали выплатить ущерб.

Мэрия на протяжении трех месяцев не платила компенсацию. После обращения прокуратуры к главе города, деньги поступили на счет водителя.

Ранее URA.RU сообщало, что дочь курганского депутата собиралась судиться с управляющей компанией из-за падения льда на автомобиль. Женщина намеревалась взыскать за повреждения авто 100 тысяч рублей.