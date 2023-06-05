05 июня 2023

В Кургане начали перекрывать газ в домах, где жильцы не пускают проверяющих

© Служба новостей «URA.RU»
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Водонапорная колонка с подогревом. Курган, газ, газовые трубы, онеопасно
Курганцы поплатились за то, что не пустили газовиков в дом для проверки оборудования Фото:

В Кургане перекрыли подачу газа у двух подъездов. Это произошло из-за того, что жильцы не допускали газовиков до проверки оборудования. Об этом сообщается в официальном telegram-канале государственной жилищной инспекции в регионе.

«Специалистами „Газпром газораспределение Курган“ вновь была приостановлена подача газа в многоквартирных домах по причине не предоставления более двух раз собственниками допуска для проведения работ по техническому обслуживанию газового оборудования. Приостановление подачи газа произведено с предварительным письменным уведомлением заказчиков в соответствии с требованиями Правил пользования газом», — указано в посте канала.

Сообщается, что подачу газа остановили в домах на улицах Максима Горького, 127, Кравченко, 56 и Пушкина, 92. В посте указано, что собственники жилых домов не допустили газовиков до проверки оборудования. Сообщается, что газоснабжение в многоквартирных домах будет возобновлено после необходимых работ.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане семьям с детьми отключили газ из-за соседа-должника. У семей несколько дней не было возможности приготовить горячую еду.

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В Кургане перекрыли подачу газа у двух подъездов. Это произошло из-за того, что жильцы не допускали газовиков до проверки оборудования. Об этом сообщается в официальном telegram-канале государственной жилищной инспекции в регионе. «Специалистами „Газпром газораспределение Курган“ вновь была приостановлена подача газа в многоквартирных домах по причине не предоставления более двух раз собственниками допуска для проведения работ по техническому обслуживанию газового оборудования. Приостановление подачи газа произведено с предварительным письменным уведомлением заказчиков в соответствии с требованиями Правил пользования газом», — указано в посте канала. Сообщается, что подачу газа остановили в домах на улицах Максима Горького, 127, Кравченко, 56 и Пушкина, 92. В посте указано, что собственники жилых домов не допустили газовиков до проверки оборудования. Сообщается, что газоснабжение в многоквартирных домах будет возобновлено после необходимых работ. Ранее URA.RU писало, что в Кургане семьям с детьми отключили газ из-за соседа-должника. У семей несколько дней не было возможности приготовить горячую еду.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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