Из-за санкций из Тюмени уходит еще один премиальный бренд

06 июня 2023 в 12:59 Размер текста - 17 +

По словам сотрудников магазина, на месте Tommy Hilfiger появится новый бренд Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Премиальный бренд одежды Tommy Hilfiger, расположенный в ТРЦ «Кристалл», постепенно завершает свою работу в Тюмени. Новые коллекции в магазин перестали поступать еще в 2022 году. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили сотрудники бутика. По их словам, сейчас они распродают остатки со склада и завозят новые бренды. «Tommy Hilfiger у нас поставок в Россию нет с 22 года. В нашем магазине на данный момент представлен новый бренд „Лост“. Последняя поставка Tommy Hilfiger у нас была еще в прошлом году, сейчас мы распродаем то, что осталось», — сообщила одна из сотрудниц магазина. Девушка добавляет, что пока магазин не сменил название, но со временем, когда распродадут все остатки марки Tommy Hilfiger, то, скорее всего, магазин сменит название на «Лост». Собеседница агентства сообщила, что никаких акций и скидок из-за ухода бренда в магазине нет. Дешевле вещь можно купить только обладателям карт покупателя. Ранее из-за санкций, введенных против России в ответ на проведение специальной операции, из тюменских магазинов ушли магазины крупной международной сети Inditex (Zara Home, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear, Stradivarius). Часть этих брендов вернулась под другим названием.

Премиальный бренд одежды Tommy Hilfiger, расположенный в ТРЦ «Кристалл», постепенно завершает свою работу в Тюмени. Новые коллекции в магазин перестали поступать еще в 2022 году. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили сотрудники бутика. По их словам, сейчас они распродают остатки со склада и завозят новые бренды. «Tommy Hilfiger у нас поставок в Россию нет с 22 года. В нашем магазине на данный момент представлен новый бренд „Лост“. Последняя поставка Tommy Hilfiger у нас была еще в прошлом году, сейчас мы распродаем то, что осталось», — сообщила одна из сотрудниц магазина. Девушка добавляет, что пока магазин не сменил название, но со временем, когда распродадут все остатки марки Tommy Hilfiger, то, скорее всего, магазин сменит название на «Лост». Собеседница агентства сообщила, что никаких акций и скидок из-за ухода бренда в магазине нет. Дешевле вещь можно купить только обладателям карт покупателя. Ранее из-за санкций, введенных против России в ответ на проведение специальной операции, из тюменских магазинов ушли магазины крупной международной сети Inditex (Zara Home, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear, Stradivarius). Часть этих брендов вернулась под другим названием.