В Пермском крае нашли сидр производителя, от напитков которого массово погибли люди

06 июня 2023 в 13:32 Размер текста - 17 +

Полиция ищет напитки по всему краю Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Массовое отравление сидром в регионах России В Пермском крае нашли вишневый сидр производителя «Мистер Сидр». Ранее яблочным сидром этой марки по стране отравились десятки человек, многие из которых умерли. «В торговых точках Пермского края обнаружен напиток производителя „Мистер Сидр“. В регионе не обнаружен яблочный сидр, которым отравились люди в других регионах, но найден вишневый сидр того же производителя», — сообщает «РБК Пермь» со ссылкой на пресс-службу управления Роспотребнадзора по Пермском краю. Пробы напитка уже отправлены на исследования. Ранее URA.RU сообщало о случаях отравления яблочным сидром под маркой «Мистер Сидр». Отравления были зафиксированы в Ульяновской, Самарской, Нижегородской областях и Удмуртии, часть из них смертельные. После этого пермская полиция начала поиски смертельных напитков в регионе.

В Пермском крае нашли вишневый сидр производителя «Мистер Сидр». Ранее яблочным сидром этой марки по стране отравились десятки человек, многие из которых умерли. «В торговых точках Пермского края обнаружен напиток производителя „Мистер Сидр“. В регионе не обнаружен яблочный сидр, которым отравились люди в других регионах, но найден вишневый сидр того же производителя», — сообщает «РБК Пермь» со ссылкой на пресс-службу управления Роспотребнадзора по Пермском краю. Пробы напитка уже отправлены на исследования. Ранее URA.RU сообщало о случаях отравления яблочным сидром под маркой «Мистер Сидр». Отравления были зафиксированы в Ульяновской, Самарской, Нижегородской областях и Удмуртии, часть из них смертельные. После этого пермская полиция начала поиски смертельных напитков в регионе.