Задержанному ФСБ бывшему вице-мэру Челябинска продлили срок ареста до конца следствия

06 июня 2023 в 13:12 Размер текста - 17 +

Владимир Слободской останется под домашним арестом до 5 июля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Бывшему вице-мэру Челябинска по строительству Владимиру Слободскому, задержанному ФСБ по обвинению в превышении должностных полномочий, продлили срок домашнего ареста до 5 июля. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. По данным URA.RU к этому времени закончится срок следствия. «Прокуратурой поддержано ходатайство о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста. Суд удовлетворил ходатайство следователя, продлив обвиняемому срок домашнего ареста до 5 июля», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры. В ведомстве отметили, что адвокат настаивал на избрании меры пресечения, не связанной с изоляцией от общества. Слободской поддержал позицию своего защитника. Сотрудники УФСБ по региону задержали Слободского в середине апреля. Ему были предъявлены обвинения по факту превышения должностных полномочий. По версии следствия, он незаконно выдал разрешение на строительство многоэтажного дома в Советском районе. С осени 2022 года он проходил по данному, как свидетель.

Бывшему вице-мэру Челябинска по строительству Владимиру Слободскому, задержанному ФСБ по обвинению в превышении должностных полномочий, продлили срок домашнего ареста до 5 июля. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. По данным URA.RU к этому времени закончится срок следствия. «Прокуратурой поддержано ходатайство о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста. Суд удовлетворил ходатайство следователя, продлив обвиняемому срок домашнего ареста до 5 июля», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры. В ведомстве отметили, что адвокат настаивал на избрании меры пресечения, не связанной с изоляцией от общества. Слободской поддержал позицию своего защитника. Сотрудники УФСБ по региону задержали Слободского в середине апреля. Ему были предъявлены обвинения по факту превышения должностных полномочий. По версии следствия, он незаконно выдал разрешение на строительство многоэтажного дома в Советском районе. С осени 2022 года он проходил по данному, как свидетель.