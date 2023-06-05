05 июня 2023

Задержанному ФСБ бывшему вице-мэру Челябинска продлили срок ареста до конца следствия

© Служба новостей «URA.RU»
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Слободской Владимир. Челябинск, слободской владимир
Владимир Слободской останется под домашним арестом до 5 июля Фото:

Бывшему вице-мэру Челябинска по строительству Владимиру Слободскому, задержанному ФСБ по обвинению в превышении должностных полномочий, продлили срок домашнего ареста до 5 июля. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. По данным URA.RU к этому времени закончится срок следствия.

«Прокуратурой поддержано ходатайство о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста. Суд удовлетворил ходатайство следователя, продлив обвиняемому срок домашнего ареста до 5 июля», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры.

В ведомстве отметили, что адвокат настаивал на избрании меры пресечения, не связанной с изоляцией от общества. Слободской поддержал позицию своего защитника.

Сотрудники УФСБ по региону задержали Слободского в середине апреля. Ему были предъявлены обвинения по факту превышения должностных полномочий. По версии следствия, он незаконно выдал разрешение на строительство многоэтажного дома в Советском районе. С осени 2022 года он проходил по данному, как свидетель.

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Бывшему вице-мэру Челябинска по строительству Владимиру Слободскому, задержанному ФСБ по обвинению в превышении должностных полномочий, продлили срок домашнего ареста до 5 июля. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. По данным URA.RU к этому времени закончится срок следствия. «Прокуратурой поддержано ходатайство о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста. Суд удовлетворил ходатайство следователя, продлив обвиняемому срок домашнего ареста до 5 июля», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры. В ведомстве отметили, что адвокат настаивал на избрании меры пресечения, не связанной с изоляцией от общества. Слободской поддержал позицию своего защитника. Сотрудники УФСБ по региону задержали Слободского в середине апреля. Ему были предъявлены обвинения по факту превышения должностных полномочий. По версии следствия, он незаконно выдал разрешение на строительство многоэтажного дома в Советском районе. С осени 2022 года он проходил по данному, как свидетель.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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