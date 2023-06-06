Свердловский депутат добровольно ушел из заксобрания

Депутат Коробейников досрочно сложил полномочия в заксобрании Свердловской области

06 июня 2023 в 15:45 Размер текста - 17 +

Алексей Коробейников рассчитывает вернуться в заксобрание уже осенью — в новом статусе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Депутат свердловского заксобрания от «Единой России» Алексей Коробейников досрочно сложил полномочия в парламенте. Решение о его добровольном отказе от мандата принято на общем заседании, передает корреспондент URA.RU. Источники агентства еще в марте анонсировали уход Коробейникова: в сентябре он планирует вновь избраться в заксо. «Мандатная комиссия рассмотрела заявление Алексея Коробейникова о досрочном прекращении его полномочий по собственному желанию. И рекомендует заксобранию прекратить 6 июня полномочия депутата», — объявила председатель мандатной комиссии Елена Трескова. Все 40 присутствующих депутатов поддержали это предложение. Спикер Людмила Бабушкина воздержалась от традиционных напутственных слов уходящему коллеге. Дело в том, что Коробейников собирается вернуться в парламент уже через несколько месяцев. Осенью единоросс поборется на выборах за мандат заксобрания по Ирбитскому округу — в прошлом году эту территорию покинул ее многолетний представитель Виктор Шептий, ушедший на повышение в Совет Федерации. Губернатор Евгений Куйвашев согласовал, чтобы место Шептия занял именно Коробейников, который с 2011 года избирался в другом — Богдановичском — округе. Победа позволит Коробейникову поднять свой статус — вместо «списочника» он станет одномандатником. Освободившееся кресло Коробейникова теперь должен получить один из свердловских единороссов. Кто именно придет на вакантное место, пока не известно. Согласно одной из многочисленных версий, мандат может получить нынешний спикер гордумы Екатеринбурга Игорь Володин: видеть его в следующем созыве думы не хочет мэр Алексей Орлов, и якобы он придумал взамен отправить Володина в заксо. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутат свердловского заксобрания от «Единой России» Алексей Коробейников досрочно сложил полномочия в парламенте. Решение о его добровольном отказе от мандата принято на общем заседании, передает корреспондент URA.RU. Источники агентства еще в марте анонсировали уход Коробейникова: в сентябре он планирует вновь избраться в заксо. «Мандатная комиссия рассмотрела заявление Алексея Коробейникова о досрочном прекращении его полномочий по собственному желанию. И рекомендует заксобранию прекратить 6 июня полномочия депутата», — объявила председатель мандатной комиссии Елена Трескова. Все 40 присутствующих депутатов поддержали это предложение. Спикер Людмила Бабушкина воздержалась от традиционных напутственных слов уходящему коллеге. Дело в том, что Коробейников собирается вернуться в парламент уже через несколько месяцев. Осенью единоросс поборется на выборах за мандат заксобрания по Ирбитскому округу — в прошлом году эту территорию покинул ее многолетний представитель Виктор Шептий, ушедший на повышение в Совет Федерации. Губернатор Евгений Куйвашев согласовал, чтобы место Шептия занял именно Коробейников, который с 2011 года избирался в другом — Богдановичском — округе. Победа позволит Коробейникову поднять свой статус — вместо «списочника» он станет одномандатником. Освободившееся кресло Коробейникова теперь должен получить один из свердловских единороссов. Кто именно придет на вакантное место, пока не известно. Согласно одной из многочисленных версий, мандат может получить нынешний спикер гордумы Екатеринбурга Игорь Володин: видеть его в следующем созыве думы не хочет мэр Алексей Орлов, и якобы он придумал взамен отправить Володина в заксо.