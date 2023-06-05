В студенческом кампусе Челябинска будут работать сразу шесть вузов

06 июня 2023 в 13:30 Размер текста - 17 +

Студенты разных вузов смогут объединить усилия в учебе и исследованиях Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В студенческом кампусе будут работать шесть вузов из Челябинска и Магнитогорска. Как URA.RU сообщили в пресс-службе организации «Региональная инфраструктура образования и науки», среди участников есть частный вуз. «Проект объединяет базу шести вузов региона. Среди них Южно-Уральский госуниверситет, Челябинский госуниверситет, Магнитогорский государственный техуниверситет имени Носова, Южно-Уральский государственный аграрный университет, Южно-Уральский государственный медицинский университет и Международный институт дизайна и сервиса», — уточнили URA.RU в некоммерческой организации. Как 5 июня на приеме лучших аспирантов «Научный тандем» в резиденции губернатора области отметила первый заместитель главы региона Ирина Гехт, кампус позволит ускорить защиту диссертаций аспирантов за счет объединения усилий исследователей разных учебных заведений. Также объект даст возможность проводить международные научные конференции. С введением кампуса в строй в Челябинске усилятся междисциплинарные исследования, что повысит качество работ, уверена Гехт. Кампус заработает в 2026 году. Он возводится в рамках нацпроекта «Наука и университеты», реализуемого Минобрнауки России. Для строительства была создана концессионная компания, одним из учредителей которой является «ВТБ Инфраструктурный холдинг». В студгородке будет 10 объектов, заработает более 40 лабораторий. К строительству также привлекут самих студентов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В студенческом кампусе будут работать шесть вузов из Челябинска и Магнитогорска. Как URA.RU сообщили в пресс-службе организации «Региональная инфраструктура образования и науки», среди участников есть частный вуз. «Проект объединяет базу шести вузов региона. Среди них Южно-Уральский госуниверситет, Челябинский госуниверситет, Магнитогорский государственный техуниверситет имени Носова, Южно-Уральский государственный аграрный университет, Южно-Уральский государственный медицинский университет и Международный институт дизайна и сервиса», — уточнили URA.RU в некоммерческой организации. Как 5 июня на приеме лучших аспирантов «Научный тандем» в резиденции губернатора области отметила первый заместитель главы региона Ирина Гехт, кампус позволит ускорить защиту диссертаций аспирантов за счет объединения усилий исследователей разных учебных заведений. Также объект даст возможность проводить международные научные конференции. С введением кампуса в строй в Челябинске усилятся междисциплинарные исследования, что повысит качество работ, уверена Гехт. Кампус заработает в 2026 году. Он возводится в рамках нацпроекта «Наука и университеты», реализуемого Минобрнауки России. Для строительства была создана концессионная компания, одним из учредителей которой является «ВТБ Инфраструктурный холдинг». В студгородке будет 10 объектов, заработает более 40 лабораторий. К строительству также привлекут самих студентов.