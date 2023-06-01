Межвузовский кампус в Челябинске будут строить студенты. Фото

01 июня 2023 в 15:47 Размер текста - 17 +

К возведению кампуса привлекут студенческие стройотряды Фото: Размик Закарян © URA.RU В Челябинске 1 июня подписано соглашение о привлечении к строительству межвузовского кампуса студенческих стройотрядов. Церемония состоялась в присутствии губернатора Алексея Текслера. «Сегодня представители регионального отделения „Российских студенческих отрядов“ подписали соглашение с компаниями „Голос.Строительство“ и „Челябинская концессионная компания“. Студенческие трудовые отряды будут привлекаться к строительству межуниверситетского кампуса», — отметил в своем telegram-канале ректор Южно-Уральского госуниверситета Александр Вагнер. Строительство кампуса будет вести генподрядчик и генпроектировщик «Голос.Девелопмент». Ради проекта создали концессионную компанию, в которой примерно половиной доли владеет «ВТБ Инфраструктурный холдинг». Общая площадь объектов кампуса составит 123 тысячи кв метров. Ожидается, что первая очередь будет сдана в марте 2024 года. Трехстороннее соглашение подписали между генподрядчиком, концессионером и представителем студотрядов Фото: telegram-канал Александра Вагнера На церемонии присутствовал губернатора региона Алексей Текслер Фото: telegram-канал Александра Вагнера

В Челябинске 1 июня подписано соглашение о привлечении к строительству межвузовского кампуса студенческих стройотрядов. Церемония состоялась в присутствии губернатора Алексея Текслера. «Сегодня представители регионального отделения „Российских студенческих отрядов“ подписали соглашение с компаниями „Голос.Строительство“ и „Челябинская концессионная компания“. Студенческие трудовые отряды будут привлекаться к строительству межуниверситетского кампуса», — отметил в своем telegram-канале ректор Южно-Уральского госуниверситета Александр Вагнер. Строительство кампуса будет вести генподрядчик и генпроектировщик «Голос.Девелопмент». Ради проекта создали концессионную компанию, в которой примерно половиной доли владеет «ВТБ Инфраструктурный холдинг». Общая площадь объектов кампуса составит 123 тысячи кв метров. Ожидается, что первая очередь будет сдана в марте 2024 года.