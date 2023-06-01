Межвузовский кампус в Челябинске будут строить студенты. Фото

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Пресс-тур на стройплощадку Деревни Универсиады-2023. Екатеринбург, рабочие, рабочие в касках, стройка, деревня универсиады
К возведению кампуса привлекут студенческие стройотряды Фото:

В Челябинске 1 июня подписано соглашение о привлечении к строительству межвузовского кампуса студенческих стройотрядов. Церемония состоялась в присутствии губернатора Алексея Текслера.

«Сегодня представители регионального отделения „Российских студенческих отрядов“ подписали соглашение с компаниями „Голос.Строительство“ и „Челябинская концессионная компания“. Студенческие трудовые отряды будут привлекаться к строительству межуниверситетского кампуса», — отметил в своем telegram-канале ректор Южно-Уральского госуниверситета Александр Вагнер.

Строительство кампуса будет вести генподрядчик и генпроектировщик «Голос.Девелопмент». Ради проекта создали концессионную компанию, в которой примерно половиной доли владеет «ВТБ Инфраструктурный холдинг». Общая площадь объектов кампуса составит 123 тысячи кв метров. Ожидается, что первая очередь будет сдана в марте 2024 года.

Трехстороннее соглашение подписали между генподрядчиком, концессионером и представителем студотрядов
Трехстороннее соглашение подписали между генподрядчиком, концессионером и представителем студотрядов
Фото:
На церемонии присутствовал губернатора региона Алексей Текслер
На церемонии присутствовал губернатора региона Алексей Текслер
Фото:

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В Челябинске 1 июня подписано соглашение о привлечении к строительству межвузовского кампуса студенческих стройотрядов. Церемония состоялась в присутствии губернатора Алексея Текслера. «Сегодня представители регионального отделения „Российских студенческих отрядов“ подписали соглашение с компаниями „Голос.Строительство“ и „Челябинская концессионная компания“. Студенческие трудовые отряды будут привлекаться к строительству межуниверситетского кампуса», — отметил в своем telegram-канале ректор Южно-Уральского госуниверситета Александр Вагнер. Строительство кампуса будет вести генподрядчик и генпроектировщик «Голос.Девелопмент». Ради проекта создали концессионную компанию, в которой примерно половиной доли владеет «ВТБ Инфраструктурный холдинг». Общая площадь объектов кампуса составит 123 тысячи кв метров. Ожидается, что первая очередь будет сдана в марте 2024 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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