Росавиация раскрыла причины зимнего ЧП в пермском аэропорту

В пермском аэропорту самолет выкатился в сугроб зимой из-за неверного решения командира судна

06 июня 2023 в 14:18 Размер текста - 17 +

Также причиной стала неисправность шасси Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Росавиация завершила расследование инцидента в пермском аэропорту зимой 2023 года. Тогда самолет «Победы» выкатился за взлетно-посадочную полосу в сугроб. Причиной назвали решение совершить перелет, несмотря на неисправность судна, сообщает telegram-канал «Авиаторщина». «Комиссия установила, что самолет Boeing 737-800 (RA-73294), на котором командир воздушного суда (КВС) принял „необоснованное“ решение выполнить рейс из Перми в Москву, имел не устраненную неисправность управления разворотом передней опоры шасси (ПОШ)», — сообщает telegram-канал. В агентстве инцидент рассматривают как полет на заведомо неисправном воздушном судне в угоду регулярности полетов. Предыдущий экипаж, который совершал перелет из Махачкалы, оставил сообщение в бортовом журнале коллегам о неисправности. Из-за мороза управление передней опорой шасси становится затяжеленным и трудным. Неисправность устраняется прогревом и очисткой муфты ШОС. Однако командир самолета не осмотрел судно и не предпринял действий по устранению неисправностей и принял решение выполнить полет. Из-за этого воздушный транспорт при движении на взлетно-посадочной полосе начал уклоняться влево и въехал в сугроб.

Росавиация завершила расследование инцидента в пермском аэропорту зимой 2023 года. Тогда самолет «Победы» выкатился за взлетно-посадочную полосу в сугроб. Причиной назвали решение совершить перелет, несмотря на неисправность судна, сообщает telegram-канал «Авиаторщина». «Комиссия установила, что самолет Boeing 737-800 (RA-73294), на котором командир воздушного суда (КВС) принял „необоснованное“ решение выполнить рейс из Перми в Москву, имел не устраненную неисправность управления разворотом передней опоры шасси (ПОШ)», — сообщает telegram-канал. В агентстве инцидент рассматривают как полет на заведомо неисправном воздушном судне в угоду регулярности полетов. Предыдущий экипаж, который совершал перелет из Махачкалы, оставил сообщение в бортовом журнале коллегам о неисправности. Из-за мороза управление передней опорой шасси становится затяжеленным и трудным. Неисправность устраняется прогревом и очисткой муфты ШОС. Однако командир самолета не осмотрел судно и не предпринял действий по устранению неисправностей и принял решение выполнить полет. Из-за этого воздушный транспорт при движении на взлетно-посадочной полосе начал уклоняться влево и въехал в сугроб.