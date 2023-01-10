Авиаперевозчик раскрыл, почему самолет застрял в сугробе в пермском аэропорту

«Победа»: выкатывание самолета за пределы взлетной полосы пермского аэропорта произошло из-за его неконтролируемого смещения влево

Инцидент с самолетом произошел в Перми в начале января Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В качестве причины прерванного взлета самолета в пермском аэропорту было названо «неуправляемое смещение воздушного судна» влево сразу после начала разбега. Об этом пилотам сообщили в рассылке авиакомпании «Победа».

«Предотвратить выкатывание борта лоукостера компании „Победы“ за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту Перми не представилось возможным из-за неуправляемого смещения воздушного судна влево. Экипаж предпринял попытку восстановить направление движения самолета, но предотвратить его выкатывание за пределы ВПП так и не сумел», — в telegram-канале «Авиаторщина» указаны цитаты из рассылки.

При этом в сообщении говорится, что никто из 183 пассажиров на борту самолета и шести членов экипажа не пострадал. Техника также повреждений не получила.

Воздушное судно В-737 авиакомпании «Победа», выполняющее рейс по маршруту Пермь — Москва, занесло на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Большое Савино 8 ноября. В результате самолет выкатился на примыкающую заснеженную часть поля. Из-за происшествия были задержаны вылеты шести авиарейсов. Эвакуированные пассажиры застрявшего судна после возмутились обслуживанием со стороны авиакомпании.

URA.RU уже писало, что глава СК РФ поручил руководителю Центрального межрегионального следственного управления на транспорте доложить о проверке. Ее результаты поставлены на контроль в центральном аппарате.