05 июня 2023

Чиновники просят курганцев не пить самарский сидр

© Служба новостей «URA.RU»
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Алкоголь. Тюмень, пиво, алкоголь, бутылки с алкоголем, спиртное
Курганские власти обратились к землякам из-за смертельного сидра Фото:
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Массовое отравление сидром в регионах России

Курганские власти просят местных жителей не покупать и не пить алкогольные напитки «Мистер Сидр» самарского производства, из-за которых в России погибли десятки людей. Об этом сообщается в telegram-канале «Курганская область официально».

«В связи с произошедшими в других регионах массовыми отравлениями граждан алкогольным напитком „Мистер Сидр“ предупреждаем вас: не покупайте в магазинах и алкомаркетах так называемый сидр самарского производства. Оперативным штабом дано указание всем торговым точкам в случае обнаружения данного напитка немедленно изъять из продажи эту отраву», — говорится в сообщении.

Также в правительстве отметили, что после инцидента сидром в регионе будут проводиться контрольные мероприятия. Власти региона просят всех граждан быть внимательными и осторожными.

Ранее URA.RU писало, что в Ульяновской области десятки человек погибли после употребления суррогатного сидра. Данный инцидент произошел 5 июня. Смертельный сидр распространился и по другим регионам страны. В Росалкогольрегулировании сообщали, что в России полностью приостановлена продажа сидра «Мистер сидр». Позже стало известно, что в изъятом смертельном сидре был найден метанол.

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Курганские власти просят местных жителей не покупать и не пить алкогольные напитки «Мистер Сидр» самарского производства, из-за которых в России погибли десятки людей. Об этом сообщается в telegram-канале «Курганская область официально». «В связи с произошедшими в других регионах массовыми отравлениями граждан алкогольным напитком „Мистер Сидр“ предупреждаем вас: не покупайте в магазинах и алкомаркетах так называемый сидр самарского производства. Оперативным штабом дано указание всем торговым точкам в случае обнаружения данного напитка немедленно изъять из продажи эту отраву», — говорится в сообщении. Также в правительстве отметили, что после инцидента сидром в регионе будут проводиться контрольные мероприятия. Власти региона просят всех граждан быть внимательными и осторожными. Ранее URA.RU писало, что в Ульяновской области десятки человек погибли после употребления суррогатного сидра. Данный инцидент произошел 5 июня. Смертельный сидр распространился и по другим регионам страны. В Росалкогольрегулировании сообщали, что в России полностью приостановлена продажа сидра «Мистер сидр». Позже стало известно, что в изъятом смертельном сидре был найден метанол.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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