В изъятом смертельном сидре нашли метанол

В изъятом суррогатном сидре, которым массово отравились россияне, нашли метанол и этилбутират. Всего изъято 216 кегов (емкость для хранения пива или сидра — прим. URA.RU) отравленного напитка в Ульяновской области.
«По результатам 14 экспертиз в жидкостях были обнаружены примеси метанола и этилбутирата в пропорциях, представляющих угрозу для жизни и здоровья потребителей», — сообщает УМВД России по Ульяновской области во «ВКонтакте». Уточняется, что в Ульяновской области полицейские из 34 магазинов изъяли 216 кегов алкогольного напитка. Всего экспертизе подвергли 26 тысяч наименований алкогольной продукции. В результате отравления в области погибли 28 человек.
Ранее сообщалось, что десятки человек погибли в Димитровграде в Ульяновской области после употребления суррогатного сидра. Инцидент произошел 5 июня. Смертельный сидр распространился и по другим территориям России. В стране полностью приостановлена продажа сидра «Мистер сидр», сообщили в Росалкогольрегулировании. Производители контрафактного алкоголя выбрали некачественный спирт, передает телеканал 360.
В изъятом суррогатном сидре, которым массово отравились россияне, нашли метанол и этилбутират. Всего изъято 216 кегов (емкость для хранения пива или сидра — прим. URA.RU) отравленного напитка в Ульяновской области. «По результатам 14 экспертиз в жидкостях были обнаружены примеси метанола и этилбутирата в пропорциях, представляющих угрозу для жизни и здоровья потребителей», — сообщает УМВД России по Ульяновской области во «ВКонтакте». Уточняется, что в Ульяновской области полицейские из 34 магазинов изъяли 216 кегов алкогольного напитка. Всего экспертизе подвергли 26 тысяч наименований алкогольной продукции. В результате отравления в области погибли 28 человек. Ранее сообщалось, что десятки человек погибли в Димитровграде в Ульяновской области после употребления суррогатного сидра. Инцидент произошел 5 июня. Смертельный сидр распространился и по другим территориям России. В стране полностью приостановлена продажа сидра «Мистер сидр», сообщили в Росалкогольрегулировании. Производители контрафактного алкоголя выбрали некачественный спирт, передает телеканал 360.