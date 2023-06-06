В изъятом смертельном сидре нашли метанол

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Химико-фармацевтический центр УрФУ. Екатеринбург, колба, пробирка, химия, химическая лаборатория, химик
В отравленном сидре нашли метанол, уточнили в УМВД России по Ульяновской области Фото:
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Массовое отравление сидром в регионах России

В изъятом суррогатном сидре, которым массово отравились россияне, нашли метанол и этилбутират. Всего изъято 216 кегов (емкость для хранения пива или сидра — прим. URA.RU) отравленного напитка в Ульяновской области.

«По результатам 14 экспертиз в жидкостях были обнаружены примеси метанола и этилбутирата в пропорциях, представляющих угрозу для жизни и здоровья потребителей», — сообщает УМВД России по Ульяновской области во «ВКонтакте». Уточняется, что в Ульяновской области полицейские из 34 магазинов изъяли 216 кегов алкогольного напитка. Всего экспертизе подвергли 26 тысяч наименований алкогольной продукции. В результате отравления в области погибли 28 человек.

Ранее сообщалось, что десятки человек погибли в Димитровграде в Ульяновской области после употребления суррогатного сидра. Инцидент произошел 5 июня. Смертельный сидр распространился и по другим территориям России. В стране полностью приостановлена продажа сидра «Мистер сидр», сообщили в Росалкогольрегулировании. Производители контрафактного алкоголя выбрали некачественный спирт, передает телеканал 360.

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В изъятом суррогатном сидре, которым массово отравились россияне, нашли метанол и этилбутират. Всего изъято 216 кегов (емкость для хранения пива или сидра — прим. URA.RU) отравленного напитка в Ульяновской области. «По результатам 14 экспертиз в жидкостях были обнаружены примеси метанола и этилбутирата в пропорциях, представляющих угрозу для жизни и здоровья потребителей», — сообщает УМВД России по Ульяновской области во «ВКонтакте». Уточняется, что в Ульяновской области полицейские из 34 магазинов изъяли 216 кегов алкогольного напитка. Всего экспертизе подвергли 26 тысяч наименований алкогольной продукции. В результате отравления в области погибли 28 человек. Ранее сообщалось, что десятки человек погибли в Димитровграде в Ульяновской области после употребления суррогатного сидра. Инцидент произошел 5 июня. Смертельный сидр распространился и по другим территориям России. В стране полностью приостановлена продажа сидра «Мистер сидр», сообщили в Росалкогольрегулировании. Производители контрафактного алкоголя выбрали некачественный спирт, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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