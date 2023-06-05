112 сообщил об увеличении числа погибших при отравлении сидром в Поволжье

112: от суррогатного сидра в Поволжье погибло 12 человек
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Количество погибших достигло 12 человек Фото:

Количество жертв от суррогатного сидра в Поволжье достигло 12 человек. Еще двое пострадавших скончались в больнице Ульяновской области, сообщает 112.

«Количество погибших от суррогатного сидра в Поволжье увеличилось до 12 человек», — сообщает telegram-канал 112. Там добавили, что еще двое пострадавших скончались в больнице Ульяновской области. На данный момент 12 человек находятся в больницах. Предприниматель, поставлявший суррогатный сидр в торговые точки, был задержан следственным комитетом. Его допрашивают, рассказали в telegram-канале.

Как стало известно ранее, в Ульяновской и Самарской областях были зафиксированы случаи отравления суррогатным яблочным напитком, который был произведен с использованием метанола вместо этанола. Как сообщает губернатор Ульяновской области Алексей Русских, 22 человека из городов Димитровград и Ульяновск пострадали в результате употребления суррогатного сидра, восемь из них умерли.

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Количество жертв от суррогатного сидра в Поволжье достигло 12 человек. Еще двое пострадавших скончались в больнице Ульяновской области, сообщает 112. «Количество погибших от суррогатного сидра в Поволжье увеличилось до 12 человек», — сообщает telegram-канал 112. Там добавили, что еще двое пострадавших скончались в больнице Ульяновской области. На данный момент 12 человек находятся в больницах. Предприниматель, поставлявший суррогатный сидр в торговые точки, был задержан следственным комитетом. Его допрашивают, рассказали в telegram-канале. Как стало известно ранее, в Ульяновской и Самарской областях были зафиксированы случаи отравления суррогатным яблочным напитком, который был произведен с использованием метанола вместо этанола. Как сообщает губернатор Ульяновской области Алексей Русских, 22 человека из городов Димитровград и Ульяновск пострадали в результате употребления суррогатного сидра, восемь из них умерли.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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