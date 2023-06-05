В России полностью заблокировали поставки отравленного сидра

Росалкогольрегулирование заблокировало поставки продукции «Мистер Сидр» в России
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Поставки продукции «Мистер Сидр» заблокированы в России Фото:
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Массовое отравление сидром в регионах России

В России полностью заблокировали перемещение производимого компанией «Анди» сидра «Мистер сидр». Об этом сообщили в Росалкогольрегулировании. Ранее в стране произошло массовое отравление алкогольным напитком этого бренда.

«Движение продукции ООО „Анди“ (производитель сидра — прим. URA.RU.) заблокировано в ЕГАИС на всей территории страны», — заявили РИА Новости в Росалкогольрегулировании. Там отметили, что речь идет об отгрузках и поставках продукции.

Ранее URA.RU предоставило краткую сводку о происшествии, произошедшем 5 июня в Димитровграде в Ульяновской области, где десятки человек погибли из-за суррогатного сидра. Роспотребнадзор сообщил о всех признаках, которые могут говорить об интоксикации организма.

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В России полностью заблокировали перемещение производимого компанией «Анди» сидра «Мистер сидр». Об этом сообщили в Росалкогольрегулировании. Ранее в стране произошло массовое отравление алкогольным напитком этого бренда. «Движение продукции ООО „Анди“ (производитель сидра — прим. URA.RU.) заблокировано в ЕГАИС на всей территории страны», — заявили РИА Новости в Росалкогольрегулировании. Там отметили, что речь идет об отгрузках и поставках продукции. Ранее URA.RU предоставило краткую сводку о происшествии, произошедшем 5 июня в Димитровграде в Ульяновской области, где десятки человек погибли из-за суррогатного сидра. Роспотребнадзор сообщил о всех признаках, которые могут говорить об интоксикации организма.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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