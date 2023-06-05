В России полностью заблокировали поставки отравленного сидра

В России полностью заблокировали перемещение производимого компанией «Анди» сидра «Мистер сидр». Об этом сообщили в Росалкогольрегулировании. Ранее в стране произошло массовое отравление алкогольным напитком этого бренда.
«Движение продукции ООО „Анди“ (производитель сидра — прим. URA.RU.) заблокировано в ЕГАИС на всей территории страны», — заявили РИА Новости в Росалкогольрегулировании. Там отметили, что речь идет об отгрузках и поставках продукции.
Ранее URA.RU предоставило краткую сводку о происшествии, произошедшем 5 июня в Димитровграде в Ульяновской области, где десятки человек погибли из-за суррогатного сидра. Роспотребнадзор сообщил о всех признаках, которые могут говорить об интоксикации организма.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!