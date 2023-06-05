В Курганской области лес горит в трех округах

В Курганской области действует 4 лесных пожара Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Лесные пожары в России 2023

В трех округах Курганской области спасатели тушат четыре лесных пожара. Два из них уже локализованы. Об этом сообщается в telegram-канале «Курганская область официально».

«В Курганской области на сегодня действуют четыре лесных пожара — в Далматовском, Катайском и Каргапольском муниципальных округах. Ситуация находится под контролем, задействовано 74 человека, 34 единицы техники, сил и средств достаточно, угроз населенным пунктам нет. Два пожара уже локализованы — в Каргапольском и Катайском округах», — сообщили в правительстве региона.

Также власти указали, что группировки Авиалесоохраны из Хакасии, которые помогали тушить пожары в регионе, завершили свою работу и отправляются бороться с огнем в Сургут. Исполняющий обязанности замдиректора департамента гражданской защиты Александр Кондратьев поблагодарил команду из 18 спасателей за проделанную работу.

Ранее URA.RU писало, что в курганских лесах установят 15 камер, чтобы следить за пожарами. Они появятся в десяти округах региона.