Тюменцам приходят квитанции за уже оплаченные услуги. Скрин

Тюменская УК «Жилищный стандарт» присылает платежки жителям дома, который уже не обслуживает

06 июня 2023 в 18:01 Размер текста - 17 +

квитанции приходят от управляющей компании, от услуг которой люди уже отказались Фото: Владимир Андреев © URA.RU Жители одного из тюменских домов начали получать квитанции от управляющей компании «Жилищный стандарт», с которой несколько месяцев назад расторгли договор. О требованиях компании оплатить коммунальные услуги тюменцы рассказали URA.RU. «Мы расторгли договор с „Жилищным стандартом“, нас не устраивало качество их работы. Сменили управляющую компанию, до этого оплачивали часть услуг в ТРИЦ, а свет и газ напрямую поставщикам. А теперь начали получать квитанции от „Жилищного стандарта“ с требованиями оплатить общедомовые электроэнергию, холодную воду, и самое смешное — текущий ремонт, которого у нас ни разу за много лет не проводил никто. Таких квитанций мы от этой УК никогда не получали», — пожаловались URA.RU жильцы дома. В Государственной жилищной инспекции URA.RU пояснили, что с каждым таким случаем стоит разбираться индивидуально. В целом управляющая компания может после перерасчета выставить людям счета за общедомовые нужды. «Но лучше прийти со своими платежками к нам и показать документ специалистам, они помогут понять, кто в этой ситуации прав», — добавили специалисты ГЖИ в беседе с URA.RU. По информации системы СБИС, УК «Жилищный стандарт» в настоящий момент проходит процедуру банкротства. Операции по счетам компании приостановлены налоговой службой, а долги по исполнительным листам превышают восемь миллионов рублей. Ранее URA.RU рассказывало о противостоянии тюменцев и УК «Жилищный стандарт». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители одного из тюменских домов начали получать квитанции от управляющей компании «Жилищный стандарт», с которой несколько месяцев назад расторгли договор. О требованиях компании оплатить коммунальные услуги тюменцы рассказали URA.RU. «Мы расторгли договор с „Жилищным стандартом“, нас не устраивало качество их работы. Сменили управляющую компанию, до этого оплачивали часть услуг в ТРИЦ, а свет и газ напрямую поставщикам. А теперь начали получать квитанции от „Жилищного стандарта“ с требованиями оплатить общедомовые электроэнергию, холодную воду, и самое смешное — текущий ремонт, которого у нас ни разу за много лет не проводил никто. Таких квитанций мы от этой УК никогда не получали», — пожаловались URA.RU жильцы дома. В Государственной жилищной инспекции URA.RU пояснили, что с каждым таким случаем стоит разбираться индивидуально. В целом управляющая компания может после перерасчета выставить людям счета за общедомовые нужды. «Но лучше прийти со своими платежками к нам и показать документ специалистам, они помогут понять, кто в этой ситуации прав», — добавили специалисты ГЖИ в беседе с URA.RU. По информации системы СБИС, УК «Жилищный стандарт» в настоящий момент проходит процедуру банкротства. Операции по счетам компании приостановлены налоговой службой, а долги по исполнительным листам превышают восемь миллионов рублей. Ранее URA.RU рассказывало о противостоянии тюменцев и УК «Жилищный стандарт».