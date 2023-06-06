Невестку челябинского экс-губернатора заставляют вернуть мужу коттедж и Mercedes-Benz

Вслед за дорогим авто от Ирины Дубровской требуют вернуть и дом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Кредиторы требуют от невестки экс-губернатора Бориса Дубровского Ирины вернуть бывшему мужу Александру Дубровскому жилой дом и эксклюзивный Mercedes-Benz AMG GT. Арбитражный суд Челябинской области счел необходимым объединить оба иска в рамках одного рассмотрения, следует из базы судебных дел.

«Конкурсный кредитор ООО „Кредендо — Ингосстрах Кредитное Страхование“ обратилось в арбитражный суд с заявлением, в котором просит признать недействительной сделку по отчуждению автомобиля MERCEDES BENZ AMG GT от 05.08.2020, совершенную между Дубровским Александром Борисовичем и Дубровской Ириной Викторовной. В качестве последствий недействительности сделки возвратить в собственность Дубровского транспортное средство. Также в рамках дела о банкротстве Дубровского А. Б арбитражным судом рассматривается заявление ООО „Кредендо — Ингосстрах Кредитное Страхование“ об оспаривании сделки по отчуждению земельного участка и жилого дома площадью 417,8 кв. метра к Дубровской И. В. Заявления объединены в одно производство», — говорится в определении суда (есть в распоряжении URA.RU).

Кредиторы считают, что так семья Дубровских пытается исключить совместное имущество из конкурсной массы для расплаты по долгам. Судебное заседание по этому делу назначено на август. Ранее областной арбитраж наложил арест на коттедж и участок Ирины Дубровской, а также на Porsche Carrera, принадлежащий дочери экс-губернатора Бориса Дубровского Анне.

Суд признал банкротом сына экс-губернатора Челябинской области в январе 2022 года. Перед этим Дубровский-младший направил в суд заявление о признании себя финансово несостоятельным из-за долга в размере 274,1 млн рублей.