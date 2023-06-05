Интерес Тюменцев к индивидуальному строительству превысил спрос на городское жилье. Инсайд

В Тюмени ипотека на частное строительство обогнала по популярности однокомнатные квартиры

06 июня 2023 в 16:46 Размер текста - 17 +

На интерес к строительству повлияли изменения, внесенные Минстроем в льготные ипотечные программы Фото: Александр Елизаров © URA.RU Интерес Тюменцев к ипотеке на индивидуальное жилищное строительство впервые превысил спрос на ипотечные продукты для покупки однокомнатных квартир и студий. О новой тенденции на рынке недвижимости URA.RU рассказал на правах анонимности представитель тюменского риэлторского сообщества. «Никогда не видел такого высокого спроса именно на индивидуальное строительство, это всегда был продукт не в лидерах по популярности. Сейчас по выдаче ипотечных займов данных у нашего сообщества нет, но мы знаем, что запросов на такую ипотеку стало примерно на 4% больше, чем на приобретение „однушек“ и студий. В целом пока еще городское жилье популярнее, но интерес к строительству в частном порядке растет ускоренными темпами», — пояснил URA.RU собеседник. По его словам, резкий рост интереса к домам в пригороде Тюмени начался еще в марте. Сейчас спрос на готовое жилье за городом снижается, а вот строительство набирает обороты. «Минстрой сделал несколько послаблений в течение года, упростил сбор документов, добавил ИЖС в льготные программы. Ожидаем, что интерес будет расти до конца лета», — добавил источник в беседе с URA.RU. Ранее агентство рассказало о послаблениях, которые Минстрой дал любителям загородной жизни. В частности, готовится к запуску цифровая платформа, упрощающая строительство частного дома, а льготную ипотеку разрешили брать на строительство с привлечением подрядчика. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Интерес Тюменцев к ипотеке на индивидуальное жилищное строительство впервые превысил спрос на ипотечные продукты для покупки однокомнатных квартир и студий. О новой тенденции на рынке недвижимости URA.RU рассказал на правах анонимности представитель тюменского риэлторского сообщества. «Никогда не видел такого высокого спроса именно на индивидуальное строительство, это всегда был продукт не в лидерах по популярности. Сейчас по выдаче ипотечных займов данных у нашего сообщества нет, но мы знаем, что запросов на такую ипотеку стало примерно на 4% больше, чем на приобретение „однушек“ и студий. В целом пока еще городское жилье популярнее, но интерес к строительству в частном порядке растет ускоренными темпами», — пояснил URA.RU собеседник. По его словам, резкий рост интереса к домам в пригороде Тюмени начался еще в марте. Сейчас спрос на готовое жилье за городом снижается, а вот строительство набирает обороты. «Минстрой сделал несколько послаблений в течение года, упростил сбор документов, добавил ИЖС в льготные программы. Ожидаем, что интерес будет расти до конца лета», — добавил источник в беседе с URA.RU. Ранее агентство рассказало о послаблениях, которые Минстрой дал любителям загородной жизни. В частности, готовится к запуску цифровая платформа, упрощающая строительство частного дома, а льготную ипотеку разрешили брать на строительство с привлечением подрядчика.