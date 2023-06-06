Иностранные футбольные фанаты помогают российским военнослужащим в зоне СВО

Фанаты сербского футбольного клуба «Црвена Звезда» привозят гуманитарную помощь российским военным из добровольческого батальона «Москва». Об этом корреспонденту URA.RU рассказал замполит роты батальона «Москва» с позывным «Орех». Поляки и итальянцы оказывают поддержку на уровне личных контактов.
«У нас многие военнослужащие — фаны московского „Спартака“, который является братским клубом „Црвены Звезды“, они нам привезли гуманитарку», — рассказал военнослужащий. Он отметил, что у фанатов «Црвены Звезды» нет междоусобиц, в отличие от сербского футбольного клуба «Партизан».
По словам замполита роты батальона «Москва», для российского подразделения поступок фанатов — больше символический шаг. Батальон экипирован и подготовлен к боям. Для сербов помощь считается подвигом и возвращением долга русским солдатам, которые неоднократно сражались за Сербию. «У нас есть футболки „Русский хулиган“ — они продали нереальное количество этих футболок, [добавили свои средства и привезли нам нужные и полезные вещи]. Привезли метеостанции, прицелы, спальники, мавики… Расходники, одним словом!» — заявил «Орех»
Военнослужащий отметил помощь из других стран. «Из тех, кого я знаю лично — поляки и итальянцы. Например, поляки особо не против нас: да, есть столичная „Легия“, у них главная мысль о „Великой Польше от моря до моря“, но парни из других движей мне так и говорят: братан, какими бы вы, русские, ни были, мы братья, а вы сражаетесь с […], против которых воевали деды», — подчеркнул военнослужащий. Он заявил, что при большом желании выражать поддержку российским военным у европейцев начнутся жесткие репрессии со стороны полиции.
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