Иностранные футбольные фанаты помогают российским военнослужащим в зоне СВО

06 июня 2023 в 17:30 Размер текста - 17 +

Сербы, поляки и итальянцы оказывают поддержку российским военным в зоне СВО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Фанаты сербского футбольного клуба «Црвена Звезда» привозят гуманитарную помощь российским военным из добровольческого батальона «Москва». Об этом корреспонденту URA.RU рассказал замполит роты батальона «Москва» с позывным «Орех». Поляки и итальянцы оказывают поддержку на уровне личных контактов. «У нас многие военнослужащие — фаны московского „Спартака“, который является братским клубом „Црвены Звезды“, они нам привезли гуманитарку», — рассказал военнослужащий. Он отметил, что у фанатов «Црвены Звезды» нет междоусобиц, в отличие от сербского футбольного клуба «Партизан». По словам замполита роты батальона «Москва», для российского подразделения поступок фанатов — больше символический шаг. Батальон экипирован и подготовлен к боям. Для сербов помощь считается подвигом и возвращением долга русским солдатам, которые неоднократно сражались за Сербию. «У нас есть футболки „Русский хулиган“ — они продали нереальное количество этих футболок, [добавили свои средства и привезли нам нужные и полезные вещи]. Привезли метеостанции, прицелы, спальники, мавики… Расходники, одним словом!» — заявил «Орех» Военнослужащий отметил помощь из других стран. «Из тех, кого я знаю лично — поляки и итальянцы. Например, поляки особо не против нас: да, есть столичная „Легия“, у них главная мысль о „Великой Польше от моря до моря“, но парни из других движей мне так и говорят: братан, какими бы вы, русские, ни были, мы братья, а вы сражаетесь с […], против которых воевали деды», — подчеркнул военнослужащий. Он заявил, что при большом желании выражать поддержку российским военным у европейцев начнутся жесткие репрессии со стороны полиции. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Фанаты сербского футбольного клуба «Црвена Звезда» привозят гуманитарную помощь российским военным из добровольческого батальона «Москва». Об этом корреспонденту URA.RU рассказал замполит роты батальона «Москва» с позывным «Орех». Поляки и итальянцы оказывают поддержку на уровне личных контактов. «У нас многие военнослужащие — фаны московского „Спартака“, который является братским клубом „Црвены Звезды“, они нам привезли гуманитарку», — рассказал военнослужащий. Он отметил, что у фанатов «Црвены Звезды» нет междоусобиц, в отличие от сербского футбольного клуба «Партизан». По словам замполита роты батальона «Москва», для российского подразделения поступок фанатов — больше символический шаг. Батальон экипирован и подготовлен к боям. Для сербов помощь считается подвигом и возвращением долга русским солдатам, которые неоднократно сражались за Сербию. «У нас есть футболки „Русский хулиган“ — они продали нереальное количество этих футболок, [добавили свои средства и привезли нам нужные и полезные вещи]. Привезли метеостанции, прицелы, спальники, мавики… Расходники, одним словом!» — заявил «Орех» Военнослужащий отметил помощь из других стран. «Из тех, кого я знаю лично — поляки и итальянцы. Например, поляки особо не против нас: да, есть столичная „Легия“, у них главная мысль о „Великой Польше от моря до моря“, но парни из других движей мне так и говорят: братан, какими бы вы, русские, ни были, мы братья, а вы сражаетесь с […], против которых воевали деды», — подчеркнул военнослужащий. Он заявил, что при большом желании выражать поддержку российским военным у европейцев начнутся жесткие репрессии со стороны полиции.