Челябинский губернатор поручил главам организовать доставку подростков на «Атомный выпускной»

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил главам районов организовать доставку подростков на «Атомный выпускной». Решение об этом Текслер озвучил 6 июня на совещании с главами, сообщили в пресс-службе правительства региона.
«Губернатор дал поручение главам муниципалитетов организовать доставку выпускников до общерегионального выпускного вечера „Атомный выпускной“ и обратно. Провести работу совместно с областным минобразования», — уточнили в пресс-службе.
Впервые в Челябинске пройдет общерегиональный выпускной вечер в парке Гагарина в ночь с 23 на 24 июня. Решение о проведении «Атомного выпускного» принял губернатор региона Текслер. Вход на мероприятие будет осуществлять по пропускному режиму организованными группами.
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