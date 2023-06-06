Челябинский губернатор поручил главам организовать доставку подростков на «Атомный выпускной»

06 июня 2023 в 17:35 Размер текста - 17 +

Текслер обязал глав районов организовать доставку выпускников на мероприятие Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил главам районов организовать доставку подростков на «Атомный выпускной». Решение об этом Текслер озвучил 6 июня на совещании с главами, сообщили в пресс-службе правительства региона. «Губернатор дал поручение главам муниципалитетов организовать доставку выпускников до общерегионального выпускного вечера „Атомный выпускной“ и обратно. Провести работу совместно с областным минобразования», — уточнили в пресс-службе. Впервые в Челябинске пройдет общерегиональный выпускной вечер в парке Гагарина в ночь с 23 на 24 июня. Решение о проведении «Атомного выпускного» принял губернатор региона Текслер. Вход на мероприятие будет осуществлять по пропускному режиму организованными группами.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил главам районов организовать доставку подростков на «Атомный выпускной». Решение об этом Текслер озвучил 6 июня на совещании с главами, сообщили в пресс-службе правительства региона. «Губернатор дал поручение главам муниципалитетов организовать доставку выпускников до общерегионального выпускного вечера „Атомный выпускной“ и обратно. Провести работу совместно с областным минобразования», — уточнили в пресс-службе. Впервые в Челябинске пройдет общерегиональный выпускной вечер в парке Гагарина в ночь с 23 на 24 июня. Решение о проведении «Атомного выпускного» принял губернатор региона Текслер. Вход на мероприятие будет осуществлять по пропускному режиму организованными группами.