Челябинский губернатор поручил главам организовать доставку подростков на «Атомный выпускной»

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Алексей Текслер в региональом штабе «МЫВМЕСТЕ». Челябинск , текслер алексей
Текслер обязал глав районов организовать доставку выпускников на мероприятие Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил главам районов организовать доставку подростков на «Атомный выпускной». Решение об этом Текслер озвучил 6 июня на совещании с главами, сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Губернатор дал поручение главам муниципалитетов организовать доставку выпускников до общерегионального выпускного вечера „Атомный выпускной“ и обратно. Провести работу совместно с областным минобразования», — уточнили в пресс-службе.

Впервые в Челябинске пройдет общерегиональный выпускной вечер в парке Гагарина в ночь с 23 на 24 июня. Решение о проведении «Атомного выпускного» принял губернатор региона Текслер. Вход на мероприятие будет осуществлять по пропускному режиму организованными группами.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил главам районов организовать доставку подростков на «Атомный выпускной». Решение об этом Текслер озвучил 6 июня на совещании с главами, сообщили в пресс-службе правительства региона. «Губернатор дал поручение главам муниципалитетов организовать доставку выпускников до общерегионального выпускного вечера „Атомный выпускной“ и обратно. Провести работу совместно с областным минобразования», — уточнили в пресс-службе. Впервые в Челябинске пройдет общерегиональный выпускной вечер в парке Гагарина в ночь с 23 на 24 июня. Решение о проведении «Атомного выпускного» принял губернатор региона Текслер. Вход на мероприятие будет осуществлять по пропускному режиму организованными группами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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