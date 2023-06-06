Путин наградил президента Республики Сербской орденом Александра Невского

Путин отметил заслуги Милорда Додика
Российский лидер Владимир Путин наградил орденом Александра Невского президента Республики Сербской Милорда Додика. Соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации.
«Орденом Александра Невского. Додика Милорда — президента Республики Сербской, Босния и Герцоговина», — говорится в указе.
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