Путин наградил президента Республики Сербской орденом Александра Невского

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Пленарная сессия Евразийского Экономического Форума с участием глав государств членов ЕАЭС. Москва, путин владимир
Путин отметил заслуги Милорда Додика Фото:

Российский лидер Владимир Путин наградил орденом Александра Невского президента Республики Сербской Милорда Додика. Соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации.

«Орденом Александра Невского. Додика Милорда — президента Республики Сербской, Босния и Герцоговина», — говорится в указе.

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Российский лидер Владимир Путин наградил орденом Александра Невского президента Республики Сербской Милорда Додика. Соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации. «Орденом Александра Невского. Додика Милорда — президента Республики Сербской, Босния и Герцоговина», — говорится в указе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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