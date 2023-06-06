В Кургане открыли три пляжа

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Водоросли на пляже Голубые озера. Курган , пляж, голубые озера, озеро, отдых
Три курганских пляжа получили результаты проб воды и песка Фото:

В Кургане три пляжа получили санитарно-эпидемиологические заключения. Ранее власти говорили, что откроют места для купания после получения проб воды и песка. Об этом сообщается на официальном сайте курганского управления Роспотребнадзора.

«Ежегодно с целью открытия зоны рекреации хозяйствующий субъект, владеющий пляжем, обязан получить экспертное заключение о соответствии требованиям санитарных правил зоны рекреации, качества воды, песка. В настоящее время в Курганской области, три объектов, используемых в рекреационных целях, получили санитарно-эпидемиологические заключения», — указано на сайте надзорного ведомства.

Проверку прошел пляж на реке Тобол, расположенный на бульваре Солнечный. Также заключение получили пляж «Бабьи пески» в ЦПКиО и Голубые озера в районе поселка Рябково. В telegram-канале главы Кургана Елены Ситниковой сообщается, что открытие купального сезона будет 7 июня.

Ранее URA.RU писало, что ни в одном водоеме Кургана нельзя купаться. На тот момент в городе не было ни одного официально открытого пляжа.

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В Кургане три пляжа получили санитарно-эпидемиологические заключения. Ранее власти говорили, что откроют места для купания после получения проб воды и песка. Об этом сообщается на официальном сайте курганского управления Роспотребнадзора. «Ежегодно с целью открытия зоны рекреации хозяйствующий субъект, владеющий пляжем, обязан получить экспертное заключение о соответствии требованиям санитарных правил зоны рекреации, качества воды, песка. В настоящее время в Курганской области, три объектов, используемых в рекреационных целях, получили санитарно-эпидемиологические заключения», — указано на сайте надзорного ведомства. Проверку прошел пляж на реке Тобол, расположенный на бульваре Солнечный. Также заключение получили пляж «Бабьи пески» в ЦПКиО и Голубые озера в районе поселка Рябково. В telegram-канале главы Кургана Елены Ситниковой сообщается, что открытие купального сезона будет 7 июня. Ранее URA.RU писало, что ни в одном водоеме Кургана нельзя купаться. На тот момент в городе не было ни одного официально открытого пляжа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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