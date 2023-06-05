Ни в одном водоеме Кургана нельзя купаться

В Кургане не открыт ни один пляж Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане, несмотря на установление очень жаркой погоды и побитых температурных рекордов, все еще нет официально открытых пляжей. При этом спасатели дежурят на некоторых популярных местах для купания. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

«В настоящее время в Кургане идет подготовка к открытию купального сезона. Несмотря на то, что купальный сезон еще официально не открыт, спасатели уже несут дежурство массового отдыха и купания граждан — на «Бабьих песках», в районе бульвара Солнечный, на водоеме «Голубые озера», — говорится в релизе администрации.

Спасатели уже проверили дно в зонах купания, очистили их от камней и мусора. Проверки прошли на реке Тобол в районе «Бабьих песков» и на бульваре Солнечный, на водоеме «Голубые озера», в районе Кировского моста, в поселке ТЭЦ, в районе предприятия «Синтез», в микрорайоне Западный.

На пляжах установлены урны и выкошена трава. Официальное открытие купального сезона на городских пляжах состоится только после получения от Управления Роспотребнадзора по Курганской области санитарно-эпидемиологического заключения.

Ранее URA.RU писало, что жители Курганской области жалуются, что на «Голубых озерах» все дно застлано водорослями. При этом некоторые отдыхающие заметили змей, в том числе, ядовитых гадюк.