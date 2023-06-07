В Госдуме призвали Белоруссию активнее помогать России в спецоперации

Депутат Госдумы Затулин: Россия должна добиться участия Белоруссии в спецоперации

07 июня 2023 в 09:04 Размер текста - 17 +

Белоруссия может помочь РФ предоставлением территории для проведения спецоперации на Украине Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия должна добиться более активного участия Белоруссии в спецоперации на Украине. Об этом в разговоре с URA.RU заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин. «Что было бы полезно с учетом географической близости — это добиться того, чтобы и Белоруссия приняла в этом участие. Если не напрямую, то так же, как и на первом этапе специальной операции, предоставить свою территорию для того, чтобы наши Вооруженные силы могли с этой территории оперировать, если такая необходимость возникнет. А она, вполне возможно, возникнет», — сказал Константин Затулин. Ранее Россия и Белоруссия подписали документ о размещении нестратегического ядерного оружия в республике. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что желающие обладать ядерным оружием страны могут присоединиться к Союзному государству. Госсекретарь совета безопасности Белоруссии, генерал-лейтенант Александр Вольфович объяснил, что решение о размещении ядерного оружия в Белоруссии принято, чтобы Запад не перешел последнюю красную черту.

Россия должна добиться более активного участия Белоруссии в спецоперации на Украине. Об этом в разговоре с URA.RU заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин. «Что было бы полезно с учетом географической близости — это добиться того, чтобы и Белоруссия приняла в этом участие. Если не напрямую, то так же, как и на первом этапе специальной операции, предоставить свою территорию для того, чтобы наши Вооруженные силы могли с этой территории оперировать, если такая необходимость возникнет. А она, вполне возможно, возникнет», — сказал Константин Затулин. Ранее Россия и Белоруссия подписали документ о размещении нестратегического ядерного оружия в республике. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что желающие обладать ядерным оружием страны могут присоединиться к Союзному государству. Госсекретарь совета безопасности Белоруссии, генерал-лейтенант Александр Вольфович объяснил, что решение о размещении ядерного оружия в Белоруссии принято, чтобы Запад не перешел последнюю красную черту.