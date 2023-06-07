В Госдуме призвали Белоруссию активнее помогать России в спецоперации

Россия должна добиться более активного участия Белоруссии в спецоперации на Украине. Об этом в разговоре с URA.RU заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин.
«Что было бы полезно с учетом географической близости — это добиться того, чтобы и Белоруссия приняла в этом участие. Если не напрямую, то так же, как и на первом этапе специальной операции, предоставить свою территорию для того, чтобы наши Вооруженные силы могли с этой территории оперировать, если такая необходимость возникнет. А она, вполне возможно, возникнет», — сказал Константин Затулин.
Ранее Россия и Белоруссия подписали документ о размещении нестратегического ядерного оружия в республике. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что желающие обладать ядерным оружием страны могут присоединиться к Союзному государству. Госсекретарь совета безопасности Белоруссии, генерал-лейтенант Александр Вольфович объяснил, что решение о размещении ядерного оружия в Белоруссии принято, чтобы Запад не перешел последнюю красную черту.
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