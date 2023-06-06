В Южноуральске второй день продолжается шторм. Видео

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Шторм . Пермь, гроза, туча над городом, дождь
Южноуральск второй день заливает дождями Фото:

В Южноуральске Челябинской области продолжается шквальный дождь и сильный ветер. О том, что в городе сильный шторм, сообщила читательница URA.RU.

«Дождь стеной и жуткий ветер. На улице нулевая видимость», — отметила URA.RU жительница.

На шторм срабатывают сигнализации автомобилей. Дороги, которые успели высохнуть после ночного ливня, вновь затопило. Тем, что они были затоплены, накануне поделились жители.

Синоптики предупредили, что в Челябинской области 6,7 и 8 июня ожидаются ливни и ветер до 25 метров в секунду. Ночью ветер должен стихнуть, но дожди продолжат идти.

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В Южноуральске Челябинской области продолжается шквальный дождь и сильный ветер. О том, что в городе сильный шторм, сообщила читательница URA.RU. «Дождь стеной и жуткий ветер. На улице нулевая видимость», — отметила URA.RU жительница. На шторм срабатывают сигнализации автомобилей. Дороги, которые успели высохнуть после ночного ливня, вновь затопило. Тем, что они были затоплены, накануне поделились жители. Синоптики предупредили, что в Челябинской области 6,7 и 8 июня ожидаются ливни и ветер до 25 метров в секунду. Ночью ветер должен стихнуть, но дожди продолжат идти.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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