В Южноуральске второй день продолжается шторм. Видео

06 июня 2023 в 19:14 Размер текста - 17 +

Южноуральск второй день заливает дождями Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Южноуральске Челябинской области продолжается шквальный дождь и сильный ветер. О том, что в городе сильный шторм, сообщила читательница URA.RU. «Дождь стеной и жуткий ветер. На улице нулевая видимость», — отметила URA.RU жительница. На шторм срабатывают сигнализации автомобилей. Дороги, которые успели высохнуть после ночного ливня, вновь затопило. Тем, что они были затоплены, накануне поделились жители. Синоптики предупредили, что в Челябинской области 6,7 и 8 июня ожидаются ливни и ветер до 25 метров в секунду. Ночью ветер должен стихнуть, но дожди продолжат идти.

В Южноуральске Челябинской области продолжается шквальный дождь и сильный ветер. О том, что в городе сильный шторм, сообщила читательница URA.RU. «Дождь стеной и жуткий ветер. На улице нулевая видимость», — отметила URA.RU жительница. На шторм срабатывают сигнализации автомобилей. Дороги, которые успели высохнуть после ночного ливня, вновь затопило. Тем, что они были затоплены, накануне поделились жители. Синоптики предупредили, что в Челябинской области 6,7 и 8 июня ожидаются ливни и ветер до 25 метров в секунду. Ночью ветер должен стихнуть, но дожди продолжат идти.