Зеленский отказался прекращать огонь на Украине

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, владимир зеленский, stock
Президент Украины заявил, что боевые действия на Украине не прекратятся Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Прекращение огня и замораживание конфликта на Украине не планируется. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с главой Епископской конференции Италии кардиналом Маттео Дзуппи, сообщает офис Зеленского. Также глава Украины призвал Ватикан оказывать помощь Киеву.

«Глава государства акцентировал, что прекращение огня и замораживание конфликта не приведет к установлению мира», — сообщается на сайте офиса Зеленского. Отмечается, что президент Украины предложил Ватикану помочь в вопросе освобождения пленных.

Ранее служба печати Святого престола заявила, что Дзуппи 5—6 июня посетит Киев в качестве папского посланника по урегулированию конфликта на Украине. 6 июня президент Украины провел встречу с посланником Ватикана.

Ранее в офисе Зеленского отметили, что Ватикан должен согласиться с точкой зрения Киева на вывод российских войск. Об этом сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он добавил, что Украина примет инициативу Папы Римского по завершению конфликта только в этом случае. Ранее украинский лидер вручил Папе Римскому подарок, который оскорбляет христианскую веру: икону Богоматери с Христом-младенцем, который был замазан черной краской. Также украинская делегация подарила образ Богородицы на пуленепробиваемой пластине на красном «кровавом» фоне и с полосами цветов украинского флага, передает агентство «Национальная служба новостей».

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Прекращение огня и замораживание конфликта на Украине не планируется. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с главой Епископской конференции Италии кардиналом Маттео Дзуппи, сообщает офис Зеленского. Также глава Украины призвал Ватикан оказывать помощь Киеву. «Глава государства акцентировал, что прекращение огня и замораживание конфликта не приведет к установлению мира», — сообщается на сайте офиса Зеленского. Отмечается, что президент Украины предложил Ватикану помочь в вопросе освобождения пленных. Ранее служба печати Святого престола заявила, что Дзуппи 5—6 июня посетит Киев в качестве папского посланника по урегулированию конфликта на Украине. 6 июня президент Украины провел встречу с посланником Ватикана. Ранее в офисе Зеленского отметили, что Ватикан должен согласиться с точкой зрения Киева на вывод российских войск. Об этом сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он добавил, что Украина примет инициативу Папы Римского по завершению конфликта только в этом случае. Ранее украинский лидер вручил Папе Римскому подарок, который оскорбляет христианскую веру: икону Богоматери с Христом-младенцем, который был замазан черной краской. Также украинская делегация подарила образ Богородицы на пуленепробиваемой пластине на красном «кровавом» фоне и с полосами цветов украинского флага, передает агентство «Национальная служба новостей».
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Ссылки по теме
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