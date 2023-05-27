Подоляк поставил ультиматум Ватикану по мирному плану

Подоляк: Киев поддержит мирный план Ватикана, если в нем будет пункт о выводе войск РФ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Михаил Подоляк, stock
Михаил Подоляк поставил условие Папе Римскому Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Ватикан должен согласиться с точкой зрения Киева на вывод российских войск. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, отметив, что только в этом случае украинские власти примут инициативу Папы Римского по урегулированию конфликта.

«Киев поддержит мирную инициативу Папы Римского, только если Ватикан будет продвигать вывод российских войск с территории Украины. Если у Святого престола другая точка зрения, к сожалению, это только усугубит кризис и спровоцирует дальнейшие агрессивные действия России», — заявил изданию Corriere Della Sera Подоляк.

Ранее стало известно о планах Ватикана провести переговоры между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным при помощи специальных посланников понтифика. Папа Римский Франциск заявил, что он ведет усердную работу, чтобы примирить Россию и Украину.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ватикан должен согласиться с точкой зрения Киева на вывод российских войск. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, отметив, что только в этом случае украинские власти примут инициативу Папы Римского по урегулированию конфликта. «Киев поддержит мирную инициативу Папы Римского, только если Ватикан будет продвигать вывод российских войск с территории Украины. Если у Святого престола другая точка зрения, к сожалению, это только усугубит кризис и спровоцирует дальнейшие агрессивные действия России», — заявил изданию Corriere Della Sera Подоляк. Ранее стало известно о планах Ватикана провести переговоры между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным при помощи специальных посланников понтифика. Папа Римский Франциск заявил, что он ведет усердную работу, чтобы примирить Россию и Украину.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...