Подоляк поставил ультиматум Ватикану по мирному плану

Ватикан должен согласиться с точкой зрения Киева на вывод российских войск. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, отметив, что только в этом случае украинские власти примут инициативу Папы Римского по урегулированию конфликта.
«Киев поддержит мирную инициативу Папы Римского, только если Ватикан будет продвигать вывод российских войск с территории Украины. Если у Святого престола другая точка зрения, к сожалению, это только усугубит кризис и спровоцирует дальнейшие агрессивные действия России», — заявил изданию
Ранее стало известно о планах Ватикана провести переговоры между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным при помощи специальных посланников понтифика. Папа Римский Франциск заявил, что он ведет усердную работу, чтобы примирить Россию и Украину.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!