Подоляк поставил ультиматум Ватикану по мирному плану

Подоляк: Киев поддержит мирный план Ватикана, если в нем будет пункт о выводе войск РФ

27 мая 2023 в 18:02 Размер текста - 17 +

Михаил Подоляк поставил условие Папе Римскому Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Ватикан должен согласиться с точкой зрения Киева на вывод российских войск. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, отметив, что только в этом случае украинские власти примут инициативу Папы Римского по урегулированию конфликта. «Киев поддержит мирную инициативу Папы Римского, только если Ватикан будет продвигать вывод российских войск с территории Украины. Если у Святого престола другая точка зрения, к сожалению, это только усугубит кризис и спровоцирует дальнейшие агрессивные действия России», — заявил изданию Corriere Della Sera Подоляк. Ранее стало известно о планах Ватикана провести переговоры между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным при помощи специальных посланников понтифика. Папа Римский Франциск заявил, что он ведет усердную работу, чтобы примирить Россию и Украину.

Ватикан должен согласиться с точкой зрения Киева на вывод российских войск. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, отметив, что только в этом случае украинские власти примут инициативу Папы Римского по урегулированию конфликта. «Киев поддержит мирную инициативу Папы Римского, только если Ватикан будет продвигать вывод российских войск с территории Украины. Если у Святого престола другая точка зрения, к сожалению, это только усугубит кризис и спровоцирует дальнейшие агрессивные действия России», — заявил изданию Corriere Della Sera Подоляк. Ранее стало известно о планах Ватикана провести переговоры между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным при помощи специальных посланников понтифика. Папа Римский Франциск заявил, что он ведет усердную работу, чтобы примирить Россию и Украину.