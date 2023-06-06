Какие льготы положены ветерану труда в России, и как их получить

06 июня 2023 в 20:11 Размер текста - 17 +

Ветеранам труда предоставляется право на получение пенсий, пособий и иных льгот Фото: Алексей Гущин © URA.RU Ветераны труда в России имеют право на различные меры социальной поддержки. URA.RU перечисляет все виды льгот и способы их получения. Какие льготы положены ветерану труда в России Согласно федеральному закону, все ветераны имеют право на получение: пенсий;

пособий;

ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ). Выплата представляет собой постоянную доплату к пенсии ветерана. Кроме того, ветераны имеют право на: предоставление жилья;

компенсацию расходов на жилищно-коммунальные услуги;

протезно-ортопедическую и медицинскую помощь. Статус ветерана труда не предоставляет налоговых льгот на федеральном уровне. Однако налоговые льготы предоставляются пенсионерам, которые обычно и являются ветеранами труда. Ветеранам труда не предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск. Но, поскольку большинство ветеранов являются пенсионерами, им гарантировано право на 14 дней отпуска за свой счет ежегодно. Работодатель обязан предоставить отпуск по просьбе работника, отказать в предоставлении нельзя. Ветераны труда также имеют право на: компенсацию коммунальных платежей, включая расходы на содержание и ремонт жилья;

взносы за капремонт многоквартирного дома;

оплату коммунальных услуг и топлива, если жилье не подключено к центральному отоплению. Ветеранам труда предоставляется бесплатное протезирование зубов в медицинских организациях, заключивших контракт с местным минздравом. Списки таких организаций доступны на сайтах региональных министерств здравоохранения. Региональные льготы: социальная денежная помощь включает ежемесячную выплату, которая в Москве в 2023 году составляет 1264 рубля;

ветераны труда в некоторых регионах имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте.

льготы медицинского характера включают бесплатное получение протезов, ортопедических изделий, санаторно-курортное лечение и жизненно важные лекарства. Условия получения льгот Для получения звания ветерана труда необходим определенный законом стаж работы или службы.

Обладатели высших званий, орденов, медалей и других наград получают звание ветерана труда без ограничений по стажу работы в одной отрасли, согласно указу № 1099.

Ведомственные награды учреждаются конкретными министерствами и ведомствами, например, знак заслуженного учителя или шахтера. Обладатели таких наград могут претендовать на звание ветерана труда при наличии стажа работы или службы не менее 15 лет в соответствующей сфере деятельности.

Трудовая деятельность ребенком во время Великой Отечественной войны. В этом случае награды необязательны. Для присвоения звания ветерана труда мужчинам достаточно отработать минимум 40 лет, а женщинам — 35. Какие необходимы документы Для получения звания ветерана труда обычно требуются следующие документы: трудовая книжка для проверки стажа;

справки или другие документы, подтверждающие труд несовершеннолетних в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года;

пенсионное удостоверение;

документы о наградах;

фотография 3×4 см;

паспорт с отметкой о регистрации по месту жительства и заявление о предоставлении звания ветерана труда. Куда обращаться Органы социальной защиты занимаются присвоением звания ветерана труда. Это может быть департамент, отделение соцзащиты, министерство труда или социальной политики.

Ветераны труда в России имеют право на различные меры социальной поддержки. URA.RU перечисляет все виды льгот и способы их получения. Согласно федеральному закону, все ветераны имеют право на получение: Кроме того, ветераны имеют право на: Статус ветерана труда не предоставляет налоговых льгот на федеральном уровне. Однако налоговые льготы предоставляются пенсионерам, которые обычно и являются ветеранами труда. Ветеранам труда не предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск. Но, поскольку большинство ветеранов являются пенсионерами, им гарантировано право на 14 дней отпуска за свой счет ежегодно. Работодатель обязан предоставить отпуск по просьбе работника, отказать в предоставлении нельзя. Ветераны труда также имеют право на: Ветеранам труда предоставляется бесплатное протезирование зубов в медицинских организациях, заключивших контракт с местным минздравом. Списки таких организаций доступны на сайтах региональных министерств здравоохранения. Региональные льготы: Для получения звания ветерана труда обычно требуются следующие документы: Органы социальной защиты занимаются присвоением звания ветерана труда. Это может быть департамент, отделение соцзащиты, министерство труда или социальной политики.