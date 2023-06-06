В российских школах появится еще один предмет Путин поручил вернуть уроки черчения в школы 06 июня 2023 в 20:08 Размер текста - 17 + Черчение вернут в школы со следующего года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Президент России Владимир Путин поручил со следующего года ввести урок черчения в российских школах. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте Кремля. «Обеспечить, начиная с 2024/25 учебного года освоение основ черчения лицами, обучающимися по образовательным программам основного общего образования, а также изучение учебного курса „Черчение“ на уровне среднего общего образования лицами, обучающимися по технологическому (инженерному) профилю», — говорится в поручении Путина. Оно опубликовано на сайте Кремля. Ранее депутат Госдумы от Челянской области Яна Лантратова заявила, что в школы нужно вернуть уроки черчения. Она обращалась с этим вопросом в Минпросвещения РФ. Президент России Владимир Путин поручил со следующего года ввести урок черчения в российских школах. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте Кремля. «Обеспечить, начиная с 2024/25 учебного года освоение основ черчения лицами, обучающимися по образовательным программам основного общего образования, а также изучение учебного курса „Черчение“ на уровне среднего общего образования лицами, обучающимися по технологическому (инженерному) профилю», — говорится в поручении Путина. Оно опубликовано на сайте Кремля. Ранее депутат Госдумы от Челянской области Яна Лантратова заявила, что в школы нужно вернуть уроки черчения. Она обращалась с этим вопросом в Минпросвещения РФ. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям