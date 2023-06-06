В российских школах появится еще один предмет

Путин поручил вернуть уроки черчения в школы
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Уроки мужества в с. Белозерское. Курган, урок, класс, ученики, тетрадь, школьный класс, школа, школьники, уроки, школьные парты
Черчение вернут в школы со следующего года Фото:

Президент России Владимир Путин поручил со следующего года ввести урок черчения в российских школах. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте Кремля.

«Обеспечить, начиная с 2024/25 учебного года освоение основ черчения лицами, обучающимися по образовательным программам основного общего образования, а также изучение учебного курса „Черчение“ на уровне среднего общего образования лицами, обучающимися по технологическому (инженерному) профилю», — говорится в поручении Путина. Оно опубликовано на сайте Кремля.

Ранее депутат Госдумы от Челянской области Яна Лантратова заявила, что в школы нужно вернуть уроки черчения. Она обращалась с этим вопросом в Минпросвещения РФ.

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Президент России Владимир Путин поручил со следующего года ввести урок черчения в российских школах. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте Кремля. «Обеспечить, начиная с 2024/25 учебного года освоение основ черчения лицами, обучающимися по образовательным программам основного общего образования, а также изучение учебного курса „Черчение“ на уровне среднего общего образования лицами, обучающимися по технологическому (инженерному) профилю», — говорится в поручении Путина. Оно опубликовано на сайте Кремля. Ранее депутат Госдумы от Челянской области Яна Лантратова заявила, что в школы нужно вернуть уроки черчения. Она обращалась с этим вопросом в Минпросвещения РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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