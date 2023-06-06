Чиновники курганской мэрии нашли в магазинах напитки сомнительного производства

06 июня 2023 в 20:31 Размер текста - 17 +

В пяти курганских магазинах во время рейдов обнаружили напитки, произведенные в Самаре (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Массовое отравление сидром в регионах России Сотрудники администрации Кургана во время рейдов обнаружили в магазинах напитки сомнительного производства. Об этом глава города Елена Ситникова сообщила в своем telegram-канале. «Несмотря на заверения продавцов, обходим и проверяем магазины, торгующие сидром и разливными напитками. В сетевых магазинах ничего не нашли. В небольших магазинчиках в отдаленных районах города выявили продукцию сомнительного производства. В трех магазинах обнаружили напитки без указания производителя, еще в двух — продукцию иных самарских производителей», — написала Ситникова. Продукцию убрали. Напитки будет проверять Роспотребнадзор. Ранее URA.RU писало, что Ситникова сообщила, что в торговых центрах и магазинах города не продают алкогольный напиток «Мистер сидр» самарского производства, из-за которого в России погибли десятки людей. Она призвала курганцев быть бдительными, не покупать и не употреблять данный напиток.

Сотрудники администрации Кургана во время рейдов обнаружили в магазинах напитки сомнительного производства. Об этом глава города Елена Ситникова сообщила в своем telegram-канале. «Несмотря на заверения продавцов, обходим и проверяем магазины, торгующие сидром и разливными напитками. В сетевых магазинах ничего не нашли. В небольших магазинчиках в отдаленных районах города выявили продукцию сомнительного производства. В трех магазинах обнаружили напитки без указания производителя, еще в двух — продукцию иных самарских производителей», — написала Ситникова. Продукцию убрали. Напитки будет проверять Роспотребнадзор. Ранее URA.RU писало, что Ситникова сообщила, что в торговых центрах и магазинах города не продают алкогольный напиток «Мистер сидр» самарского производства, из-за которого в России погибли десятки людей. Она призвала курганцев быть бдительными, не покупать и не употреблять данный напиток.