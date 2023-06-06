Чиновники курганской мэрии нашли в магазинах напитки сомнительного производства

Сотрудники администрации Кургана во время рейдов обнаружили в магазинах напитки сомнительного производства. Об этом глава города Елена Ситникова сообщила в своем telegram-канале.
«Несмотря на заверения продавцов, обходим и проверяем магазины, торгующие сидром и разливными напитками. В сетевых магазинах ничего не нашли. В небольших магазинчиках в отдаленных районах города выявили продукцию сомнительного производства. В трех магазинах обнаружили напитки без указания производителя, еще в двух — продукцию иных самарских производителей», — написала Ситникова. Продукцию убрали. Напитки будет проверять Роспотребнадзор.
Ранее URA.RU писало, что Ситникова сообщила, что в торговых центрах и магазинах города не продают алкогольный напиток «Мистер сидр» самарского производства, из-за которого в России погибли десятки людей. Она призвала курганцев быть бдительными, не покупать и не употреблять данный напиток.
Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.