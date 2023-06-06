Чиновники курганской мэрии нашли в магазинах напитки сомнительного производства

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Алкоголь. Курган, алкоголизм, виски, алкоголь, бутылки, стеклотара, вино, суррогатный алкоголь
В пяти курганских магазинах во время рейдов обнаружили напитки, произведенные в Самаре (архивное фото) Фото:
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Сотрудники администрации Кургана во время рейдов обнаружили в магазинах напитки сомнительного производства. Об этом глава города Елена Ситникова сообщила в своем telegram-канале.

«Несмотря на заверения продавцов, обходим и проверяем магазины, торгующие сидром и разливными напитками. В сетевых магазинах ничего не нашли. В небольших магазинчиках в отдаленных районах города выявили продукцию сомнительного производства. В трех магазинах обнаружили напитки без указания производителя, еще в двух — продукцию иных самарских производителей», — написала Ситникова. Продукцию убрали. Напитки будет проверять Роспотребнадзор.

Ранее URA.RU писало, что Ситникова сообщила, что в торговых центрах и магазинах города не продают алкогольный напиток «Мистер сидр» самарского производства, из-за которого в России погибли десятки людей. Она призвала курганцев быть бдительными, не покупать и не употреблять данный напиток.

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Сотрудники администрации Кургана во время рейдов обнаружили в магазинах напитки сомнительного производства. Об этом глава города Елена Ситникова сообщила в своем telegram-канале. «Несмотря на заверения продавцов, обходим и проверяем магазины, торгующие сидром и разливными напитками. В сетевых магазинах ничего не нашли. В небольших магазинчиках в отдаленных районах города выявили продукцию сомнительного производства. В трех магазинах обнаружили напитки без указания производителя, еще в двух — продукцию иных самарских производителей», — написала Ситникова. Продукцию убрали. Напитки будет проверять Роспотребнадзор. Ранее URA.RU писало, что Ситникова сообщила, что в торговых центрах и магазинах города не продают алкогольный напиток «Мистер сидр» самарского производства, из-за которого в России погибли десятки людей. Она призвала курганцев быть бдительными, не покупать и не употреблять данный напиток.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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