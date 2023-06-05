05 июня 2023

Мэр Ситникова заявила, что в курганских магазинах нет самарского сидра

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной думы. Курган, ситникова елена
Глава Кургана Ситникова попросила горожан быть внимательными и не покупать суррогатный сидр Фото:
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Массовое отравление сидром в регионах России

Глава Кургана Елена Ситникова сообщил, что в торговых центрах и магазинах города не продают алкогольный напиток «Мистер сидр» самарского производства, из-за которого в России погибли десятки людей. Об этом мэр написала в своем telegram-канале.

«Мы в оперативном порядке запросили торговые центры Кургана и торговые сети магазинов разливных напитков: поступала ли к ним на реализацию продукция „Мистер сидр“. Получили отрицательный ответ», — отметила глава города. Она призвала курганцев быть бдительными, не покупать и не употреблять данный напиток.

Ранее URA.RU писало, что курганские власти обратились к жителям региона с просьбой не пить и не покупать подобные напитки. В Ульяновской области десятки человек погибли после употребления суррогатного сидра. Смертельный сидр нашли и в других регионах страны. В Росалкогольрегулировании сообщали, что в России полностью приостановлена продажа напитка «Мистер сидр». Позже стало известно, что в изъятом смертельном сидре был найден метанол.

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Глава Кургана Елена Ситникова сообщил, что в торговых центрах и магазинах города не продают алкогольный напиток «Мистер сидр» самарского производства, из-за которого в России погибли десятки людей. Об этом мэр написала в своем telegram-канале. «Мы в оперативном порядке запросили торговые центры Кургана и торговые сети магазинов разливных напитков: поступала ли к ним на реализацию продукция „Мистер сидр“. Получили отрицательный ответ», — отметила глава города. Она призвала курганцев быть бдительными, не покупать и не употреблять данный напиток. Ранее URA.RU писало, что курганские власти обратились к жителям региона с просьбой не пить и не покупать подобные напитки. В Ульяновской области десятки человек погибли после употребления суррогатного сидра. Смертельный сидр нашли и в других регионах страны. В Росалкогольрегулировании сообщали, что в России полностью приостановлена продажа напитка «Мистер сидр». Позже стало известно, что в изъятом смертельном сидре был найден метанол.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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