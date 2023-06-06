В российских магазинах изъято более 37 тысяч литров «Мистера сидра» из Самарской области

Большое количество продукции было обнаружено в Курганской области, сообщили в Роспотребнадзоре Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Массовое отравление сидром в регионах России

На 18:00 6 июня из российских магазинов было изъято 37,6 тысячи литров пивного напитка «Мистер сидр», произведенного на территории Самарской области, как потенциально опасного для здоровья человека. Большое количество изъятой продукции было найдено, в том числе, в Курганской области. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре.

«Изъято из оборота 37,6 тысячи литров потенциально опасного пивного напитка «Мистер сидр», — передает telegram-канал Роспотребнадзора. Там добавили, что напиток считается потенциально опасным для здоровья человека. Большинство продукции было найдено в Курганской области, Республике Удмуртия и Республике Крым.

Мероприятия по выявлению и изъятию продукции продолжаются во всех регионах страны. Роспотребнадзор призывает граждан быть внимательными при покупке слабоалкогольных напитков и немедленно сообщать о продаже продукции «Мистер сидр» в территориальные органы Роспотребнадзора. Ситуация находится под контролем руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой.

Ранее URA.RU сообщало о том, что количество жертв, употребивших сидр, превысило 30 человек. В напитке, произведенном в Самарской области, был обнаружен метанол. В связи с гибелью людей возбуждено уголовное дело, а предприниматель, которого подозревают в продаже смертельного напитка, задержан силовиками.