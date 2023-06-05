Число пострадавших от сидра в Ульяновской области возросло Власти Ульяновской области: число пострадавших от сидра увеличилось до 33 человек 06 июня 2023 в 02:54 Размер текста - 17 + Пострадавшие находятся под присмотром медиков Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Массовое отравление сидром в регионах России В Ульяновской области выросло число пострадавших от отравления суррогатным сидром до 33. Об этом сообщил зампред правительства региона Сергей Кучиц. «По состоянию на 6 июня 33 пациента находятся на лечении. Состояние больных тяжелое, медработники и коллеги из ФМБА города Димитровград принимают все возможные меры к спасению пациентов», — написал он в telegram-канале. Десятки человек погибли 5 июня в Димитровграде в Ульяновской области после употребления суррогатного сидра. После массового отравления в Роспотрбенадзоре назвали все признаки, говорящие об интоксикации организма. Кроме того, в России полностью заблокировали перемещение производимого компанией «Анди» сидра «Мистер сидр». В Ульяновской области выросло число пострадавших от отравления суррогатным сидром до 33. Об этом сообщил зампред правительства региона Сергей Кучиц. «По состоянию на 6 июня 33 пациента находятся на лечении. Состояние больных тяжелое, медработники и коллеги из ФМБА города Димитровград принимают все возможные меры к спасению пациентов», — написал он в telegram-канале. Десятки человек погибли 5 июня в Димитровграде в Ульяновской области после употребления суррогатного сидра. После массового отравления в Роспотрбенадзоре назвали все признаки, говорящие об интоксикации организма. Кроме того, в России полностью заблокировали перемещение производимого компанией «Анди» сидра «Мистер сидр». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям