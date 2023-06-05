Число пострадавших от сидра в Ульяновской области возросло

В Ульяновской области выросло число пострадавших от отравления суррогатным сидром до 33. Об этом сообщил зампред правительства региона Сергей Кучиц.
«По состоянию на 6 июня 33 пациента находятся на лечении. Состояние больных тяжелое, медработники и коллеги из ФМБА города Димитровград принимают все возможные меры к спасению пациентов», —
Десятки человек погибли 5 июня в Димитровграде в Ульяновской области после употребления суррогатного сидра. После массового отравления в Роспотрбенадзоре назвали все признаки, говорящие об интоксикации организма. Кроме того, в России полностью заблокировали перемещение производимого компанией «Анди» сидра «Мистер сидр».
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