МИД России вызвал бельгийского посла

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МИД России и Дом Правительства РФ. Москва, министерство иностранных дел рф, мид
Бельгийскому послу выражен протест в связи с атаками на Россию террористов ВСУ, заявили в МИД РФ Фото:
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Украинские диверсанты пытались проникнуть в Белгородскую область

6 июня посол Бельгии в Москве Марк Михильсен был вызван в МИД России, где ему был выражен решительный протест из-за использования украинскими диверсантами бельгийского оружия в ходе атак на российские территории. Об этом рассказали в МИД РФ.

«6 июня в МИД России был вызван посол Бельгии в Москве Михильсен», — передает telegram-канал МИД России. Там добавили, что ему был выражен решительный протест в связи с террористическими вылазками, осуществленными диверсионными группировками ВСУ, использующими оружие бельгийского производства, на территории Белгородской области 22 мая.

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6 июня посол Бельгии в Москве Марк Михильсен был вызван в МИД России, где ему был выражен решительный протест из-за использования украинскими диверсантами бельгийского оружия в ходе атак на российские территории. Об этом рассказали в МИД РФ. «6 июня в МИД России был вызван посол Бельгии в Москве Михильсен», — передает telegram-канал МИД России. Там добавили, что ему был выражен решительный протест в связи с террористическими вылазками, осуществленными диверсионными группировками ВСУ, использующими оружие бельгийского производства, на территории Белгородской области 22 мая.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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