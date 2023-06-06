МИД России вызвал бельгийского посла

Бельгийскому послу выражен протест в связи с атаками на Россию террористов ВСУ, заявили в МИД РФ
новость из сюжетаУкраинские диверсанты пытались проникнуть в Белгородскую область
6 июня посол Бельгии в Москве Марк Михильсен был вызван в МИД России, где ему был выражен решительный протест из-за использования украинскими диверсантами бельгийского оружия в ходе атак на российские территории. Об этом рассказали в МИД РФ.
«6 июня в МИД России был вызван посол Бельгии в Москве Михильсен», — передает
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