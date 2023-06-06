МИД России вызвал бельгийского посла 06 июня 2023 в 22:30 Размер текста - 17 + Бельгийскому послу выражен протест в связи с атаками на Россию террористов ВСУ, заявили в МИД РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Украинские диверсанты пытались проникнуть в Белгородскую область 6 июня посол Бельгии в Москве Марк Михильсен был вызван в МИД России, где ему был выражен решительный протест из-за использования украинскими диверсантами бельгийского оружия в ходе атак на российские территории. Об этом рассказали в МИД РФ. «6 июня в МИД России был вызван посол Бельгии в Москве Михильсен», — передает telegram-канал МИД России. Там добавили, что ему был выражен решительный протест в связи с террористическими вылазками, осуществленными диверсионными группировками ВСУ, использующими оружие бельгийского производства, на территории Белгородской области 22 мая. 6 июня посол Бельгии в Москве Марк Михильсен был вызван в МИД России, где ему был выражен решительный протест из-за использования украинскими диверсантами бельгийского оружия в ходе атак на российские территории. Об этом рассказали в МИД РФ. «6 июня в МИД России был вызван посол Бельгии в Москве Михильсен», — передает telegram-канал МИД России. Там добавили, что ему был выражен решительный протест в связи с террористическими вылазками, осуществленными диверсионными группировками ВСУ, использующими оружие бельгийского производства, на территории Белгородской области 22 мая. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям