06 июня 2023

Число умерших от отравления контрафактным сидром в Самарской области возросло до девяти

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Алексей Текслер посетил Челябинскую областную больницу. Челябинск, кардиология, операционная, пациент, больной, каталка, врач, больница
Число погибших после отравления суррогатным алкоголем в Самарской области возросло до девяти Фото:
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Массовое отравление сидром в регионах России

В Самарской области увеличилось число погибших до девяти, которые отравились контрафактным сидром. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Самарской области.

«По информации Минздрава Самарской области, на данный момент девять погибших», — передает слова Минздрава по Самарской области ТАСС. Помимо этого в больницах находятся еще 15 человек.

Состояние 12 человек врачи оценивают — средняя степень тяжести. Также трое пострадавших от контрафактного алкоголя находятся в тяжелом состоянии.

Ранее URA.RU сообщало, что в Димитровграде (Ульяновская область) произошло массовое отравление суррогатным сидром, в результате которого погибли десятки людей. URA.RU давало подробную сводку об отравлении. Также агентство рассказывало, что подозреваемого в производстве паленого алкоголя арестовали на два месяца.

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В Самарской области увеличилось число погибших до девяти, которые отравились контрафактным сидром. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Самарской области. «По информации Минздрава Самарской области, на данный момент девять погибших», — передает слова Минздрава по Самарской области ТАСС. Помимо этого в больницах находятся еще 15 человек. Состояние 12 человек врачи оценивают — средняя степень тяжести. Также трое пострадавших от контрафактного алкоголя находятся в тяжелом состоянии. Ранее URA.RU сообщало, что в Димитровграде (Ульяновская область) произошло массовое отравление суррогатным сидром, в результате которого погибли десятки людей. URA.RU давало подробную сводку об отравлении. Также агентство рассказывало, что подозреваемого в производстве паленого алкоголя арестовали на два месяца.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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