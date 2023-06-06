Число умерших от отравления контрафактным сидром в Самарской области возросло до девяти

07 июня 2023 в 00:01 Размер текста - 17 +

Число погибших после отравления суррогатным алкоголем в Самарской области возросло до девяти Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Массовое отравление сидром в регионах России В Самарской области увеличилось число погибших до девяти, которые отравились контрафактным сидром. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Самарской области. «По информации Минздрава Самарской области, на данный момент девять погибших», — передает слова Минздрава по Самарской области ТАСС. Помимо этого в больницах находятся еще 15 человек. Состояние 12 человек врачи оценивают — средняя степень тяжести. Также трое пострадавших от контрафактного алкоголя находятся в тяжелом состоянии. Ранее URA.RU сообщало, что в Димитровграде (Ульяновская область) произошло массовое отравление суррогатным сидром, в результате которого погибли десятки людей. URA.RU давало подробную сводку об отравлении. Также агентство рассказывало, что подозреваемого в производстве паленого алкоголя арестовали на два месяца.

В Самарской области увеличилось число погибших до девяти, которые отравились контрафактным сидром. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Самарской области. «По информации Минздрава Самарской области, на данный момент девять погибших», — передает слова Минздрава по Самарской области ТАСС. Помимо этого в больницах находятся еще 15 человек. Состояние 12 человек врачи оценивают — средняя степень тяжести. Также трое пострадавших от контрафактного алкоголя находятся в тяжелом состоянии. Ранее URA.RU сообщало, что в Димитровграде (Ульяновская область) произошло массовое отравление суррогатным сидром, в результате которого погибли десятки людей. URA.RU давало подробную сводку об отравлении. Также агентство рассказывало, что подозреваемого в производстве паленого алкоголя арестовали на два месяца.