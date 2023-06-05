Что известно об отравлении суррогатным сидром в регионах России

Полиция проверяет все точки торговли алкоголем в Ульяновской области
новость из сюжетаМассовое отравление сидром в регионах России
Из-за суррогатного сидра 5 июня в Димитровграде в Ульяновской области погибли десятки человек. URA.RU приводит краткую сводку того, что известно на данный момент о происшествии.
- Мэр Ульяновска Андрей Большаков сообщил о первых погибших из-за выпитого сидра. К моменту обращения было зафиксировано шесть летальных исходов.
- СК РФ поймал подозреваемого в отравлении сидра. По информации ведомства, предприниматель задержан за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
- Глава Ульяновской области Алексей Русских сообщил, что число пострадавших выросло до 22 человек. Среди них восемь погибших.
- В telegram-канале 112 писали, что несколько пострадавших скончались в больнице. По информации канала, 12 человек погибло.
- Согласно официальной информации от СК РФ, погибло девять человек. Следствие установило, что продукция, поставляемая в магазины «Территория пива», содержала опасные компоненты, в результате чего произошло множественное отравление.
- Прокуратура Самарской области начала проверку по факту отравления. Полицией ведутся следственные мероприятия. В проверке задействованы все торговые точки и склады алкоголя в области.
- Министерство здравоохранения Удмуртии сообщило о двух случаях отравления в республике. По информации ведомства, юноша и женщина находятся в критическом состоянии.
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