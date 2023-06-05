Что известно об отравлении суррогатным сидром в регионах России

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Полиция проверяет все точки торговли алкоголем в Ульяновской области Фото:
новость из сюжета
Массовое отравление сидром в регионах России

Из-за суррогатного сидра 5 июня в Димитровграде в Ульяновской области погибли десятки человек. URA.RU приводит краткую сводку того, что известно на данный момент о происшествии.

  • Мэр Ульяновска Андрей Большаков сообщил о первых погибших из-за выпитого сидра. К моменту обращения было зафиксировано шесть летальных исходов.
  • СК РФ поймал подозреваемого в отравлении сидра. По информации ведомства, предприниматель задержан за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
  • Глава Ульяновской области Алексей Русских сообщил, что число пострадавших выросло до 22 человек. Среди них восемь погибших.
  • В telegram-канале 112 писали, что несколько пострадавших скончались в больнице. По информации канала, 12 человек погибло.
  • Согласно официальной информации от СК РФ, погибло девять человек. Следствие установило, что продукция, поставляемая в магазины «Территория пива», содержала опасные компоненты, в результате чего произошло множественное отравление.
  • Прокуратура Самарской области начала проверку по факту отравления. Полицией ведутся следственные мероприятия. В проверке задействованы все торговые точки и склады алкоголя в области.
  • Министерство здравоохранения Удмуртии сообщило о двух случаях отравления в республике. По информации ведомства, юноша и женщина находятся в критическом состоянии.

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Из-за суррогатного сидра 5 июня в Димитровграде в Ульяновской области погибли десятки человек. URA.RU приводит краткую сводку того, что известно на данный момент о происшествии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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