Аналитики предупредили о снижении цен на арендное жилье

Эксперты по недвижимости: арендное жилье в России подешевело на 15%

07 июня 2023 в 03:38 Размер текста - 17 +

К концу июля — началу августа 2023 года, арендные ставки могут вырасти на 5—10% Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Цены на арендное жилье в России подешевели на 15% из-за снижения спроса и увеличения объема предложения. Об этом рассказали участники рынка недвижимости. Однако к концу июля — началу августа, арендные ставки могут вырасти на 5—10%, поскольку в этот период в стране традиционно начинается ажиотаж. Новость по теме Как выгодно и законно сдать квартиру в аренду в 2023 году. Инфографика «Арендные ставки на квартиры в крупных городах просели на 10—15% из-за снижения спроса и увеличения объема предложения», — сообщила генеральный директор VSN Realty Яна Глазунова. «Известиям». Так руководитель компании Itleaders Егор Клопенко считает, что такая тенденция очевидна. «Особенно это заметно по элитному сегменту, где есть запас для снижения», — сказал специалист. По его данным, в некоторых районах столицы, жилье подешевело в 1,5—2 раза по сравнению с прошлогодними ставками аренды. Директор департамента аренды жилой и коммерческой недвижимости федеральной компании «Этажи» Ольга Павлинова отметила, что собственники понимают, что чем дольше они ищут арендаторов, тем больше теряют денег, «поэтому тоже готовы делать скидки». При этом она указала, что к концу июля — началу августа по мере роста спроса арендные ставки могут не только восстановить свои позиции, но и вырасти на 5—10%. Ранее руководитель юридического отдела «Единого Цента Защиты» Андрей Горин рассказал, как правильно составить договор аренды квартиры. По его словам, документ должен содержать минимальный набор условий, которые обеспечат безопасность сторон. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Цены на арендное жилье в России подешевели на 15% из-за снижения спроса и увеличения объема предложения. Об этом рассказали участники рынка недвижимости. Однако к концу июля — началу августа, арендные ставки могут вырасти на 5—10%, поскольку в этот период в стране традиционно начинается ажиотаж. «Арендные ставки на квартиры в крупных городах просели на 10—15% из-за снижения спроса и увеличения объема предложения», — сообщила генеральный директор VSN Realty Яна Глазунова. «Известиям». Так руководитель компании Itleaders Егор Клопенко считает, что такая тенденция очевидна. «Особенно это заметно по элитному сегменту, где есть запас для снижения», — сказал специалист. По его данным, в некоторых районах столицы, жилье подешевело в 1,5—2 раза по сравнению с прошлогодними ставками аренды. Директор департамента аренды жилой и коммерческой недвижимости федеральной компании «Этажи» Ольга Павлинова отметила, что собственники понимают, что чем дольше они ищут арендаторов, тем больше теряют денег, «поэтому тоже готовы делать скидки». При этом она указала, что к концу июля — началу августа по мере роста спроса арендные ставки могут не только восстановить свои позиции, но и вырасти на 5—10%. Ранее руководитель юридического отдела «Единого Цента Защиты» Андрей Горин рассказал, как правильно составить договор аренды квартиры. По его словам, документ должен содержать минимальный набор условий, которые обеспечат безопасность сторон.