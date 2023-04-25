Как выгодно и законно сдать квартиру в аренду в 2023 году. Инфографика

25 апреля 2023 в 19:22 Размер текста - 17 +

Доход от краткосрочной сдачи жилья в 2-3 раза выше, чем от долгосрочной, но везде есть свои нюансы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Весенне-летний период является самым активным по сдаче квартир в аренду, его можно назвать временем для туристов и отпускников. URA.RU в своем материале рассказывает, как выгодно и законно сдать квартиру на краткосрочный или долгосрочный период. Почему сдача квартиры в аренду может быть выгодным бизнесом? Основной выгодой сдачи собственной квартиры в аренду является погашение затрат на обслуживание жилья, а также дополнительный заработок. В среднем квартира в России приносит 4,9% пассивного дохода от стоимости недвижимости и окупается за 20 лет. Время ее окупаемости зависит от типа недвижимости и время сдачи — на короткий либо длительный период. Подготовка квартиры к сдаче в аренду: ремонт, мебель и уборка Новость по теме Московский тренд рынка недвижимости дошел до Свердловской области В настоящее время московский тренд рынка недвижимости «хоум-стейджинг» доходит до всех регионов России. Суть тренда заключается в бюджетной, но эстетичной подготовке квартиры к последующей сдаче. Так, для начала арендодателю стоит провести генеральную уборку, избавившись от старой мебели, чтобы показать простор квартиры. Облупленные стены, грязные обои и вздутый линолеум также могут снизить стоимость аренды на 30-40%. Если нет возможности выполнить ремонт своими силами, то необходимо нанять мастеров, рассчитывая, что общая сумма вместе с материалами не должна превышать плату за 2-3 месяца от жильцов. Бюджетный ремонт квартиры по технологии «хоум-стейджинг» Фото: Гнесин Евгений, сайт inmyroom Как правильно определить арендную ставку квартиры? Важно помнить, что арендная плата складывается из компенсации расходов на строительство и ремонт, налога на недвижимое имущество, расходов на техническое обслуживание и доли прибыли. Перед установкой цены нужно посчитать потенциальную прибыль за год сдачи квартиры в аренду. Это делается следующим образом: доход, полученный за один год от сдачи недвижимости в аренду, разделить на суммарные затраты, включающие расходы на приобретение и все прочие вложения собственника в квартиру. Инфографика: URA.RU Поиск и проверка арендаторов Наиболее популярными федеральными сайтами для сдачи недвижимости в аренду являются «Авито Недвижимость», «Циан» и «Домклик». На сайте ФССП (Федеральной службы судебных приставов) есть электронный банк данных по исполнительным производствам, где можно осведомиться о задолженностях арендатора. Необходимо заранее обговаривать с арендатором, для каких целей снимается квартира и для какого количества человек. Заключение договора аренды Для заключения договора аренды понадобятся документы, по которым можно установить принадлежность имущества и личности сторон, которые подписывают договор. Для этого необходимы паспорта обеих сторон и свидетельство о регистрации права собственности или выписка из государственного реестра недвижимости — ЕГРН. Договор аренды квартиры составляется в простой письменной форме. Также к составлению договора можно привлечь юридическое лицо, услуги обойдутся в 5-10 тысяч рублей. Какой формат сдачи выбрать: краткосрочный или долгосрочный Краткосрочная аренда более выгодна, чем долгосрочная аренда (не менее 1 месяца), если квартира не будет простаивать. Однако для этого собственнику нужно будет оставаться всегда на связи с арендаторами, постоянно следить за квартирой и периодически делать ремонт. Для недвижимости бизнес-класса разница в доходе от краткосрочной и долгосрочной сдачи может отличаться в 2—3 раза. Если квартира с помесячной арендой ставкой приносит 50 тысяч рублей, то краткосрочная сдача может приносить до 150 тысяч рублей. Несмотря на это, долгосрочная аренда более надежна, так как владельцу квартиры гарантируется ежемесячный доход. Такой вид сдачи позволит уменьшить износ квартиры, потому что в ней проживает несколько человек за весь период. Главное отличие договоров заключается в условиях заключения: краткосрочный не подлежит государственной регистрации. Арендатор и собственник самостоятельно устанавливают оплату за помещение и условия выхода из договора. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Весенне-летний период является самым активным по сдаче квартир в аренду, его можно назвать временем для туристов и отпускников. URA.RU в своем материале рассказывает, как выгодно и законно сдать квартиру на краткосрочный или долгосрочный период. Основной выгодой сдачи собственной квартиры в аренду является погашение затрат на обслуживание жилья, а также дополнительный заработок. В среднем квартира в России приносит 4,9% пассивного дохода от стоимости недвижимости и окупается за 20 лет. Время ее окупаемости зависит от типа недвижимости и время сдачи — на короткий либо длительный период. В настоящее время московский тренд рынка недвижимости «хоум-стейджинг» доходит до всех регионов России. Суть тренда заключается в бюджетной, но эстетичной подготовке квартиры к последующей сдаче. Так, для начала арендодателю стоит провести генеральную уборку, избавившись от старой мебели, чтобы показать простор квартиры. Облупленные стены, грязные обои и вздутый линолеум также могут снизить стоимость аренды на 30-40%. Если нет возможности выполнить ремонт своими силами, то необходимо нанять мастеров, рассчитывая, что общая сумма вместе с материалами не должна превышать плату за 2-3 месяца от жильцов. Важно помнить, что арендная плата складывается из компенсации расходов на строительство и ремонт, налога на недвижимое имущество, расходов на техническое обслуживание и доли прибыли. Перед установкой цены нужно посчитать потенциальную прибыль за год сдачи квартиры в аренду. Это делается следующим образом: доход, полученный за один год от сдачи недвижимости в аренду, разделить на суммарные затраты, включающие расходы на приобретение и все прочие вложения собственника в квартиру. Наиболее популярными федеральными сайтами для сдачи недвижимости в аренду являются «Авито Недвижимость», «Циан» и «Домклик». На сайте ФССП (Федеральной службы судебных приставов) есть электронный банк данных по исполнительным производствам, где можно осведомиться о задолженностях арендатора. Необходимо заранее обговаривать с арендатором, для каких целей снимается квартира и для какого количества человек. Для заключения договора аренды понадобятся документы, по которым можно установить принадлежность имущества и личности сторон, которые подписывают договор. Для этого необходимы паспорта обеих сторон и свидетельство о регистрации права собственности или выписка из государственного реестра недвижимости — ЕГРН. Договор аренды квартиры составляется в простой письменной форме. Также к составлению договора можно привлечь юридическое лицо, услуги обойдутся в 5-10 тысяч рублей. Краткосрочная аренда более выгодна, чем долгосрочная аренда (не менее 1 месяца), если квартира не будет простаивать. Однако для этого собственнику нужно будет оставаться всегда на связи с арендаторами, постоянно следить за квартирой и периодически делать ремонт. Для недвижимости бизнес-класса разница в доходе от краткосрочной и долгосрочной сдачи может отличаться в 2—3 раза. Если квартира с помесячной арендой ставкой приносит 50 тысяч рублей, то краткосрочная сдача может приносить до 150 тысяч рублей. Несмотря на это, долгосрочная аренда более надежна, так как владельцу квартиры гарантируется ежемесячный доход. Такой вид сдачи позволит уменьшить износ квартиры, потому что в ней проживает несколько человек за весь период.