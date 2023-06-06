Автоэксперт дал прогноз о снижении цен на китайские машины

Китайские автомобили на российском рынке могут подешеветь на 5-10% минимум через полгода-год только в том случае, если снизятся таможенные платежи. Такой прогноз дал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.
«В самом Китае автомобили стоят ощутимо меньше. У нас стоимость увеличивают транспортные расходы, достаточно высокая таможенная пошлина, прочие платежи. Если какие-то из этих издержек снизятся, то наши надежды на снижение цен могут оправдаться. При этом корректировка может произойти максимум на 5-10% минимум через полгода-год», — сказал Хайцеэр в интервью радио Sputnik.
В исследовании современного российского авторынка, которое ранее проводила компания «ВТБ Лизинг», сказано, что в стране в 2023 году доля китайских автомобилей может превысить 50%. В компании отметили, что самыми популярными в 2022 году стали автомобили — Mercedes-Benz E-class, BMW X5 и Mercedes-Benz GLS.
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