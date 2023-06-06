Автоэксперт дал прогноз о снижении цен на китайские машины

Автоэксперт Хайцеэр: китайские авто могут подешеветь на 10% через полгода

07 июня 2023 в 04:51 Размер текста - 17 +

Автоэксперт Хайцеэр заявил о возможном снижении цен на китайские автомобили через полгода-год на 5-10% Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Китайские автомобили на российском рынке могут подешеветь на 5-10% минимум через полгода-год только в том случае, если снизятся таможенные платежи. Такой прогноз дал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр. «В самом Китае автомобили стоят ощутимо меньше. У нас стоимость увеличивают транспортные расходы, достаточно высокая таможенная пошлина, прочие платежи. Если какие-то из этих издержек снизятся, то наши надежды на снижение цен могут оправдаться. При этом корректировка может произойти максимум на 5-10% минимум через полгода-год», — сказал Хайцеэр в интервью радио Sputnik. В исследовании современного российского авторынка, которое ранее проводила компания «ВТБ Лизинг», сказано, что в стране в 2023 году доля китайских автомобилей может превысить 50%. В компании отметили, что самыми популярными в 2022 году стали автомобили — Mercedes-Benz E-class, BMW X5 и Mercedes-Benz GLS.

Китайские автомобили на российском рынке могут подешеветь на 5-10% минимум через полгода-год только в том случае, если снизятся таможенные платежи. Такой прогноз дал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр. «В самом Китае автомобили стоят ощутимо меньше. У нас стоимость увеличивают транспортные расходы, достаточно высокая таможенная пошлина, прочие платежи. Если какие-то из этих издержек снизятся, то наши надежды на снижение цен могут оправдаться. При этом корректировка может произойти максимум на 5-10% минимум через полгода-год», — сказал Хайцеэр в интервью радио Sputnik. В исследовании современного российского авторынка, которое ранее проводила компания «ВТБ Лизинг», сказано, что в стране в 2023 году доля китайских автомобилей может превысить 50%. В компании отметили, что самыми популярными в 2022 году стали автомобили — Mercedes-Benz E-class, BMW X5 и Mercedes-Benz GLS.