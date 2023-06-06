06 июня 2023

Автоэксперт дал прогноз о снижении цен на китайские машины

Автоэксперт Хайцеэр: китайские авто могут подешеветь на 10% через полгода
© Служба новостей «URA.RU»
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Автоэксперт Хайцеэр заявил о возможном снижении цен на китайские автомобили через полгода-год на 5-10% Фото:
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Китайские автомобили на российском рынке могут подешеветь на 5-10% минимум через полгода-год только в том случае, если снизятся таможенные платежи. Такой прогноз дал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

«В самом Китае автомобили стоят ощутимо меньше. У нас стоимость увеличивают транспортные расходы, достаточно высокая таможенная пошлина, прочие платежи. Если какие-то из этих издержек снизятся, то наши надежды на снижение цен могут оправдаться. При этом корректировка может произойти максимум на 5-10% минимум через полгода-год», — сказал Хайцеэр в интервью радио Sputnik.

В исследовании современного российского авторынка, которое ранее проводила компания «ВТБ Лизинг», сказано, что в стране в 2023 году доля китайских автомобилей может превысить 50%. В компании отметили, что самыми популярными в 2022 году стали автомобили — Mercedes-Benz E-class, BMW X5 и Mercedes-Benz GLS.

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Китайские автомобили на российском рынке могут подешеветь на 5-10% минимум через полгода-год только в том случае, если снизятся таможенные платежи. Такой прогноз дал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр. «В самом Китае автомобили стоят ощутимо меньше. У нас стоимость увеличивают транспортные расходы, достаточно высокая таможенная пошлина, прочие платежи. Если какие-то из этих издержек снизятся, то наши надежды на снижение цен могут оправдаться. При этом корректировка может произойти максимум на 5-10% минимум через полгода-год», — сказал Хайцеэр в интервью радио Sputnik. В исследовании современного российского авторынка, которое ранее проводила компания «ВТБ Лизинг», сказано, что в стране в 2023 году доля китайских автомобилей может превысить 50%. В компании отметили, что самыми популярными в 2022 году стали автомобили — Mercedes-Benz E-class, BMW X5 и Mercedes-Benz GLS.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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