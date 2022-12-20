«ВТБ Лизинг»: в 2023 году каждый второй автомобиль на рынке будет китайским 21 декабря 2022 в 06:51 Размер текста - 17 + В 2023 году 50% автомобилей будут китайскими Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности На российском рынке в 2023 году доля китайских автомобилей может превысить 50%. Об этом говорится в исследовании авторынка компании «ВТБ Лизинг». «В течение года авторынок в РФ переживал серьезную трансформацию. Из-за того, что дилеры покинувших РФ брендов из Европы, Японии и США распродали стоки, то все внимание забирает продукция из Китая. По оценкам компании, доля китайских машин в РФ в следующем году превысит отметку 50%», — пишет ТАСС, ссылаясь на исследование. По данным компании, самыми популярными среди бизнесменов в 2022 году стали автомобили Mercedes-Benz E-class, BMW X5 и Mercedes-Benz GLS. Среди массового сегмента большую популярность приобрели Lada Granta, Kia Rio и Lada Vesta. Ряд государств ввели против России жесткие санкции из-за спецоперации на Украине. Из-за введенных недружественными странами антироссийских санкций МВД России не смогло приобрести для ГИБДД новые патрульные машины. Поэтому президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить стабильную работу автомобильных заводов в России. Ранее Евросоюз принял и ввел в действие девятый пакет санкций в отношении российской стороны. В него вошли 168 организаций, связанных с военно-промышленным комплексом страны. На российском рынке в 2023 году доля китайских автомобилей может превысить 50%. Об этом говорится в исследовании авторынка компании «ВТБ Лизинг». «В течение года авторынок в РФ переживал серьезную трансформацию. Из-за того, что дилеры покинувших РФ брендов из Европы, Японии и США распродали стоки, то все внимание забирает продукция из Китая. По оценкам компании, доля китайских машин в РФ в следующем году превысит отметку 50%», — пишет ТАСС, ссылаясь на исследование. По данным компании, самыми популярными среди бизнесменов в 2022 году стали автомобили Mercedes-Benz E-class, BMW X5 и Mercedes-Benz GLS. Среди массового сегмента большую популярность приобрели Lada Granta, Kia Rio и Lada Vesta. Ряд государств ввели против России жесткие санкции из-за спецоперации на Украине. Из-за введенных недружественными странами антироссийских санкций МВД России не смогло приобрести для ГИБДД новые патрульные машины. Поэтому президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить стабильную работу автомобильных заводов в России. Ранее Евросоюз принял и ввел в действие девятый пакет санкций в отношении российской стороны. В него вошли 168 организаций, связанных с военно-промышленным комплексом страны. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям