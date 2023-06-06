Свердловские силовики задержали пьяного рецидивиста, устроившего стрельбу с балкона

В Каменске-Уральском (Свердловская область) полицейские задержали мужчину, который будучи пьяным стрелял из пневматического пистолета с балкона своей квартиры по машинам, припаркованным во дворе. Об этом сообщили в пресс-службе МО МВД России «Каменск-Уральский».
«Гражданин был доставлен в территориальный отдел, принадлежащий ему пневматический пистолет изъят. Задержанный пояснил, что он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил проверить работоспособность пневматики путем стрельбы из окон своей квартиры», — сообщили в пресс-службе ведомства.
По словам силовиков, мужчина не в первый раз причастен к стрельбе из своей квартиры. Свердловчанин около месяца назад также будучи пьяным стрелял из окон квартиры и повредил стекла в соседнем доме.
Ранее URA.RU сообщало, что жители Каменска-Уральского заметили мужчину, который стрелял по автомобилям со своего балкона. Инцидент произошел вечером 4 июня во дворе дома на Комсомольском бульваре, 33.
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