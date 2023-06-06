06 июня 2023

Свердловские силовики задержали пьяного рецидивиста, устроившего стрельбу с балкона

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По словам свердловчанина, он стрелял, чтобы проверить работоспособность оружия Фото:

В Каменске-Уральском (Свердловская область) полицейские задержали мужчину, который будучи пьяным стрелял из пневматического пистолета с балкона своей квартиры по машинам, припаркованным во дворе. Об этом сообщили в пресс-службе МО МВД России «Каменск-Уральский».

«Гражданин был доставлен в территориальный отдел, принадлежащий ему пневматический пистолет изъят. Задержанный пояснил, что он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил проверить работоспособность пневматики путем стрельбы из окон своей квартиры», — сообщили в пресс-службе ведомства.

По словам силовиков, мужчина не в первый раз причастен к стрельбе из своей квартиры. Свердловчанин около месяца назад также будучи пьяным стрелял из окон квартиры и повредил стекла в соседнем доме.

Ранее URA.RU сообщало, что жители Каменска-Уральского заметили мужчину, который стрелял по автомобилям со своего балкона. Инцидент произошел вечером 4 июня во дворе дома на Комсомольском бульваре, 33.

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В Каменске-Уральском (Свердловская область) полицейские задержали мужчину, который будучи пьяным стрелял из пневматического пистолета с балкона своей квартиры по машинам, припаркованным во дворе. Об этом сообщили в пресс-службе МО МВД России «Каменск-Уральский». «Гражданин был доставлен в территориальный отдел, принадлежащий ему пневматический пистолет изъят. Задержанный пояснил, что он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил проверить работоспособность пневматики путем стрельбы из окон своей квартиры», — сообщили в пресс-службе ведомства. По словам силовиков, мужчина не в первый раз причастен к стрельбе из своей квартиры. Свердловчанин около месяца назад также будучи пьяным стрелял из окон квартиры и повредил стекла в соседнем доме. Ранее URA.RU сообщало, что жители Каменска-Уральского заметили мужчину, который стрелял по автомобилям со своего балкона. Инцидент произошел вечером 4 июня во дворе дома на Комсомольском бульваре, 33.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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