В Каменске-Уральском обстреляли машины из окон многоэтажки. Фото

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Неизвестные с седьмого этажа обстреляли машины во дворе дома Фото:

В Каменске-Уральском (Свердловская область) неизвестные обстреляли автомобили во дворе дома на Комсомольском бульваре, 33. Об этом рассказали очевидцы.

«Когда мы их начали фотографировать, они стали прятаться. Свидетелей очень много. Соседи из ближнего подъезда вызвали полицию», — передает слова очевидцев портал KU66.ru. По словам свердловчан неизвестные стреляли с окон на седьмом этаже.

Инцидент произошел примерно в 22 часа 4 июня. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу МО МВД России «Каменск-Уральский». На момент публикации новости ответ не был получен.

Фото:

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В Каменске-Уральском (Свердловская область) неизвестные обстреляли автомобили во дворе дома на Комсомольском бульваре, 33. Об этом рассказали очевидцы. «Когда мы их начали фотографировать, они стали прятаться. Свидетелей очень много. Соседи из ближнего подъезда вызвали полицию», — передает слова очевидцев портал KU66.ru. По словам свердловчан неизвестные стреляли с окон на седьмом этаже. Инцидент произошел примерно в 22 часа 4 июня. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу МО МВД России «Каменск-Уральский». На момент публикации новости ответ не был получен.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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