Синоптик Пулин предсказал свердловчанам туманы и грозы

07 июня 2023 в 07:00 Размер текста - 17 +

По словам синоптика, в Свердловскую область к утру 8 июня придут туманы и грозы Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Свердловской области в ночь на 8 июня ожидаются грозы, а к утру из-за похолоданий могут появиться туманы. Об этом заявил синоптик Алексей Пулин. «Ночью по юго-востоку Свердловской области вновь возможны грозы. Утро в четверг будет прохладно, при температуре до 10 градусов тепла вероятно появление туманов», — написал Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». По словам синоптика, в Свердловской области 7 июня ожидается температура от 19 до 21 градуса. При этом в Екатеринбурге Пулин в этот же день обещает пасмурную погоду с переменной облачностью, температура ожидается от 13 до 15 градусов тепла. Ранее URA.RU сообщало, что дожди в регионе будут продолжаться вплоть до вечера 7 июня. По словам Пулина, осадки охватят весь регион, кроме крайнего севера области.

В Свердловской области в ночь на 8 июня ожидаются грозы, а к утру из-за похолоданий могут появиться туманы. Об этом заявил синоптик Алексей Пулин. «Ночью по юго-востоку Свердловской области вновь возможны грозы. Утро в четверг будет прохладно, при температуре до 10 градусов тепла вероятно появление туманов», — написал Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». По словам синоптика, в Свердловской области 7 июня ожидается температура от 19 до 21 градуса. При этом в Екатеринбурге Пулин в этот же день обещает пасмурную погоду с переменной облачностью, температура ожидается от 13 до 15 градусов тепла. Ранее URA.RU сообщало, что дожди в регионе будут продолжаться вплоть до вечера 7 июня. По словам Пулина, осадки охватят весь регион, кроме крайнего севера области.