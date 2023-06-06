Вашингтон показывает свою тупость, поддерживая Украину. Об этом заявила член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин.
«Я не буду голосовать за спонсирование Украины и стану биться против нее. Вашингтон так туп, позволяя себе подобные вещи [поддержку Украины]», — отметила Марджори Тейлор Грин в Twitter.
Маджори Грин неоднократно высказывалась против президента США Джо Байдена за его поддержку Украины. Например, она называла администрацию президента, вместе с главой Вашингтона — неудачниками. Также она отмечала, что Байден осознанно пытается столкнуть Россию и США и грозила ему импичментом, передает «Федеральное агентство новостей».
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