В Конгрессе США назвали тупостью поддержку Украины

Конгрессвумен Грин: США показывают свою тупость, поддерживая Украину

07 июня 2023 в 07:30 Размер текста - 17 +

Вашингтон показывает свою тупость, поддерживая конфликт на Украине, считает сенатор Марджори Грин Фото: Ксения Сальникова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вашингтон показывает свою тупость, поддерживая Украину. Об этом заявила член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин. «Я не буду голосовать за спонсирование Украины и стану биться против нее. Вашингтон так туп, позволяя себе подобные вещи [поддержку Украины]», — отметила Марджори Тейлор Грин в Twitter. Маджори Грин неоднократно высказывалась против президента США Джо Байдена за его поддержку Украины. Например, она называла администрацию президента, вместе с главой Вашингтона — неудачниками. Также она отмечала, что Байден осознанно пытается столкнуть Россию и США и грозила ему импичментом, передает «Федеральное агентство новостей».

Вашингтон показывает свою тупость, поддерживая Украину. Об этом заявила член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин. «Я не буду голосовать за спонсирование Украины и стану биться против нее. Вашингтон так туп, позволяя себе подобные вещи [поддержку Украины]», — отметила Марджори Тейлор Грин в Twitter. Маджори Грин неоднократно высказывалась против президента США Джо Байдена за его поддержку Украины. Например, она называла администрацию президента, вместе с главой Вашингтона — неудачниками. Также она отмечала, что Байден осознанно пытается столкнуть Россию и США и грозила ему импичментом, передает «Федеральное агентство новостей».