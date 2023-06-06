06 июня 2023

В Конгрессе США назвали тупостью поддержку Украины

Конгрессвумен Грин: США показывают свою тупость, поддерживая Украину
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Клипарт. США, белый дом, сша, соединенные штаты америки, usa
Вашингтон показывает свою тупость, поддерживая конфликт на Украине, считает сенатор Марджори Грин Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вашингтон показывает свою тупость, поддерживая Украину. Об этом заявила член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин.

«Я не буду голосовать за спонсирование Украины и стану биться против нее. Вашингтон так туп, позволяя себе подобные вещи [поддержку Украины]», — отметила Марджори Тейлор Грин в Twitter.

Маджори Грин неоднократно высказывалась против президента США Джо Байдена за его поддержку Украины. Например, она называла администрацию президента, вместе с главой Вашингтона — неудачниками. Также она отмечала, что Байден осознанно пытается столкнуть Россию и США и грозила ему импичментом, передает «Федеральное агентство новостей».

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Вашингтон показывает свою тупость, поддерживая Украину. Об этом заявила член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин. «Я не буду голосовать за спонсирование Украины и стану биться против нее. Вашингтон так туп, позволяя себе подобные вещи [поддержку Украины]», — отметила Марджори Тейлор Грин в Twitter. Маджори Грин неоднократно высказывалась против президента США Джо Байдена за его поддержку Украины. Например, она называла администрацию президента, вместе с главой Вашингтона — неудачниками. Также она отмечала, что Байден осознанно пытается столкнуть Россию и США и грозила ему импичментом, передает «Федеральное агентство новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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