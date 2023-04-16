16 апреля 2023

Конгрессвумен Грин назвала Байдена жалким из-за Украины

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Президент США. stock, stock, Джо Байден
Конгрессвумен Грин считает, что Джо Байден жалок из-за отправки боеприпасов ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин назвала президента США Джо Байдена жалким из-за отправки боеприпасов Украине. Об этом конгрессвумен написала в своей соцсети.

«Это непростительно, что мы дали Украине так много боеприпасов, что вынуждены заимствовать 50 000 патронов у Южной Кореи. Жалкий! Вся администрация Байдена — неудачники», — написала Марджори Тейлор Грин на своей странице в соцсети Twitter.

Ранее власти Южной Кореи договорились о поставках боеприпасов в США, передает RT. По данным агентства, Вашингтон получит около 500 тысяч артиллерийских снарядов.

Спецоперация началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. Страны Евросоюза и США с самого начала спецоперации начали поддерживать Киев, отправляя им вооружения и вводя санкции против России.

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Член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин назвала президента США Джо Байдена жалким из-за отправки боеприпасов Украине. Об этом конгрессвумен написала в своей соцсети. «Это непростительно, что мы дали Украине так много боеприпасов, что вынуждены заимствовать 50 000 патронов у Южной Кореи. Жалкий! Вся администрация Байдена — неудачники», — написала Марджори Тейлор Грин на своей странице в соцсети Twitter. Ранее власти Южной Кореи договорились о поставках боеприпасов в США, передает RT. По данным агентства, Вашингтон получит около 500 тысяч артиллерийских снарядов. Спецоперация началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. Страны Евросоюза и США с самого начала спецоперации начали поддерживать Киев, отправляя им вооружения и вводя санкции против России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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