06 июня 2023

Борца с протестующими назначили новым замначальника полиции в Екатеринбурге

Заместителем начальника УМВД по Екатеринбургу стал куратор силовиков на митингах
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание ЕГД. Екатеринбург, кашигин александр
С 12 января Кашигин был врио заместителя начальника УМВД по Екатеринбургу Фото:

Куратор силовиков на массовых мероприятиях и митингах Александр Кашигин назначен новым заместителем главы УМВД по Екатеринбургу. Об этом URA.RU сообщил источник.

«Ответственный за охрану общественного порядка Александр Кашигин занял новую должность заместителя начальника УМВД по Екатеринбург», — заявил собеседник. Также он уточнил, что приказ был подписан накануне. До этого Кашигин был временно исполняющим обязанности замначальника полиции.

Кашигин несет ответственность за порядок во время митингов, пикетов, а также сопровождение силовиками других массовых мероприятий — в том числе задержание нарушителей. Он стал шестым заместителем главы Екатеринбургской полиции.

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Куратор силовиков на массовых мероприятиях и митингах Александр Кашигин назначен новым заместителем главы УМВД по Екатеринбургу. Об этом URA.RU сообщил источник. «Ответственный за охрану общественного порядка Александр Кашигин занял новую должность заместителя начальника УМВД по Екатеринбург», — заявил собеседник. Также он уточнил, что приказ был подписан накануне. До этого Кашигин был временно исполняющим обязанности замначальника полиции. Кашигин несет ответственность за порядок во время митингов, пикетов, а также сопровождение силовиками других массовых мероприятий — в том числе задержание нарушителей. Он стал шестым заместителем главы Екатеринбургской полиции.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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