Борца с протестующими назначили новым замначальника полиции в Екатеринбурге

Куратор силовиков на массовых мероприятиях и митингах Александр Кашигин назначен новым заместителем главы УМВД по Екатеринбургу. Об этом URA.RU сообщил источник.
«Ответственный за охрану общественного порядка Александр Кашигин занял новую должность заместителя начальника УМВД по Екатеринбург», — заявил собеседник. Также он уточнил, что приказ был подписан накануне. До этого Кашигин был временно исполняющим обязанности замначальника полиции.
Кашигин несет ответственность за порядок во время митингов, пикетов, а также сопровождение силовиками других массовых мероприятий — в том числе задержание нарушителей. Он стал шестым заместителем главы Екатеринбургской полиции.
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