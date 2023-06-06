06 июня 2023

В Перми фонд «Защитники Отечества» помог бойцу с тяжелым ранением получить лекарства

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Краевая клиническая больница. Чита, пациент, больной, палата, больница
Для участника СВО приобрели необходимые лекарства Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В пермском реготделении фонда «Защитники Отечества» помогли военнослужащему, который проходит лечение в Москве после тяжелого ранения. Мужчина принимал участие в спецоперации, был тяжело ранен. Врачи ампутировали бойцу ноги. Сейчас ему предстоит тяжелый процесс восстановления и реабилитации. Для этого необходимы лекарства, рассказали URA.RU в отделение фонда, куда обратилась мать военнослужащего.

«Женщина рассказала, что у ее сына нет возможности купить лекарства, поскольку самостоятельно передвигаться он не может, а помочь некому. После обращения женщины специалисты Пермского отделения фонда незамедлительно связались с лечебным учреждением в Москве (3-й филиал госпиталя им. Бурденко). Вопрос с приобретением необходимых препаратов был решен», — отмечают в организации.

Также ветеран СВО пройдет реабилитацию в указанном медицинском учреждении. Военный комиссариат Пермского края со своей стороны предоставил матери военнослужащего возможность повидаться со своим сыном, оплатив поездку до Москвы.

URA.RU рассказывало, что отделение фонда «Защитники Отечества» в Перми начало работу в конце мая в Доме офицеров (Сибирская, 59). Фонд оказывает помощь военнослужащим, вернувшимся из зоны проведения спецоперации, а также семьям погибших участников СВО.

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В пермском реготделении фонда «Защитники Отечества» помогли военнослужащему, который проходит лечение в Москве после тяжелого ранения. Мужчина принимал участие в спецоперации, был тяжело ранен. Врачи ампутировали бойцу ноги. Сейчас ему предстоит тяжелый процесс восстановления и реабилитации. Для этого необходимы лекарства, рассказали URA.RU в отделение фонда, куда обратилась мать военнослужащего. «Женщина рассказала, что у ее сына нет возможности купить лекарства, поскольку самостоятельно передвигаться он не может, а помочь некому. После обращения женщины специалисты Пермского отделения фонда незамедлительно связались с лечебным учреждением в Москве (3-й филиал госпиталя им. Бурденко). Вопрос с приобретением необходимых препаратов был решен», — отмечают в организации. Также ветеран СВО пройдет реабилитацию в указанном медицинском учреждении. Военный комиссариат Пермского края со своей стороны предоставил матери военнослужащего возможность повидаться со своим сыном, оплатив поездку до Москвы. URA.RU рассказывало, что отделение фонда «Защитники Отечества» в Перми начало работу в конце мая в Доме офицеров (Сибирская, 59). Фонд оказывает помощь военнослужащим, вернувшимся из зоны проведения спецоперации, а также семьям погибших участников СВО.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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