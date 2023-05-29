Пермский фонд «Защитники Отечества» возглавил куратор мобилизованных. Инсайд URA.RU подтвердился

30 мая 2023 в 19:39 Размер текста - 17 +

Константин Строгий возглавил фонд, куда может обратиться любой участник СВО Фото: Сергей Русанов © URA.RU Пермский филиал фонда «Защитники Отечества» возглавил куратор центра помощи мобилизованным Константин Строгий. Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин 30 мая во время открытия фонда в Доме офицеров. «Константин Строгий — человек, который прошел и военные точки, и служил в правоохранительных органах. Он стоял у истоков центра „Помощь здесь“. Я думаю, что он будет хорошо справляться с поставленными задачами», — передает слова губернатора корреспондент URA.RU. Дмитрий Махонин рассказал, что в фонде будут работать 35 опытных специалистов и семь координаторов, включая юриста и психолога. Все они прошли необходимую подготовку. «Мы возлагаем на работу фонда большие надежды. В фонд может обратиться любой участник СВО, а также семьи погибших бойцов. Фонд будет работать как единое окно», — подчеркнул губернатор. Константин Строгий отметил, что сегодня фонд полностью укомплектован. Организация будет работать в тесном взаимодействии с центрами «Помощь здесь». Строгий возглавил пермский краевой центр помощи мобилизованным осенью 2022 года. Фон «Защитники Отечества» создан по указу президента Владимира Путина для оказания поддержки военнослужащим. Евгения Пастухова Евгения Пастухова

Пермский филиал фонда «Защитники Отечества» возглавил куратор центра помощи мобилизованным Константин Строгий. Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин 30 мая во время открытия фонда в Доме офицеров. «Константин Строгий — человек, который прошел и военные точки, и служил в правоохранительных органах. Он стоял у истоков центра „Помощь здесь“. Я думаю, что он будет хорошо справляться с поставленными задачами», — передает слова губернатора корреспондент URA.RU. Дмитрий Махонин рассказал, что в фонде будут работать 35 опытных специалистов и семь координаторов, включая юриста и психолога. Все они прошли необходимую подготовку. «Мы возлагаем на работу фонда большие надежды. В фонд может обратиться любой участник СВО, а также семьи погибших бойцов. Фонд будет работать как единое окно», — подчеркнул губернатор. Константин Строгий отметил, что сегодня фонд полностью укомплектован. Организация будет работать в тесном взаимодействии с центрами «Помощь здесь». Строгий возглавил пермский краевой центр помощи мобилизованным осенью 2022 года. Фон «Защитники Отечества» создан по указу президента Владимира Путина для оказания поддержки военнослужащим.