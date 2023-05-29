Пермский филиал фонда «Защитники Отечества» возглавил куратор центра помощи мобилизованным Константин Строгий. Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин 30 мая во время открытия фонда в Доме офицеров.
«Константин Строгий — человек, который прошел и военные точки, и служил в правоохранительных органах. Он стоял у истоков центра „Помощь здесь“. Я думаю, что он будет хорошо справляться с поставленными задачами», — передает слова губернатора корреспондент URA.RU.
Дмитрий Махонин рассказал, что в фонде будут работать 35 опытных специалистов и семь координаторов, включая юриста и психолога. Все они прошли необходимую подготовку. «Мы возлагаем на работу фонда большие надежды. В фонд может обратиться любой участник СВО, а также семьи погибших бойцов. Фонд будет работать как единое окно», — подчеркнул губернатор. Константин Строгий отметил, что сегодня фонд полностью укомплектован. Организация будет работать в тесном взаимодействии с центрами «Помощь здесь».
Строгий возглавил пермский краевой центр помощи мобилизованным осенью 2022 года. Фон «Защитники Отечества» создан по указу президента Владимира Путина для оказания поддержки военнослужащим.
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